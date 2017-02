Ministeri Niinistön ehdotus kaksoiskansalaisista ihmetyttää: ”Turvallisuushysteriaa”

Entinen ulkoministeri, oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja ja oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar (vihr.) ihmettelivät puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) eilen esittämää kaksoiskansalaisten asemaa heikentävää esitystä.

–Täytyy muistaa, että monet suomalaiset, jotka muuttivat ulkomaille, halusivat säilyttää Suomen kansalaisuuden. Sitten on muistettava, että tässä toimitaan aika lailla vastavuoroisuuden maailmassa, Tuomioja kommentoi Uudelle Suomelle.

Tuomiojan mukaan on mahdollista, että tulevaisuudessa suomalaisia kaksoiskansalaisia voidaan kohdella ulkomailla huonommin, jos Suomessa kaksoiskansalaisilla ei ole yhtä hyvä asema kuin Suomen kansalaisilla.

–Jos meillä ei kaksoiskansalaiset ole kaikissa suhteissa tasa-arvoisessa asemassa, on vaikeampi, että he ovat jossain muualla samassa asemassa, Tuomioja kertoi.

Puolustusministeri Jussi Niinistö kertoi eilen keskiviikkona aloittavansa hankkeen, jonka tarkoituksena on tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

–Hankkeen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia. Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin tässä tarkoituksessa jatkossa pääsääntöisesti nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus, puolustusvoimat kertoi eilen julkaistussa tiedotteessaan

Tuomiojan suhtautui kriittisesti Niinistön esityksen perusteluun Suomen turvallisuudesta.

–Tämä on tällaista turvallisuushysteriaa. Se ei voi lähteä liikkeelle siitä, että hän [ministeri Niinistö] katsoo, vaan se on koko hallituksen ja eduskunnan asia katsoa sitä.

Hänen mielestään ei voi lähtökohtaisesti ajatella, että kaksoiskansalainen olisi puolustusvoimissa turvallisuusuhka

–Suomen kansalaiset noudattavat Suomen lakeja Suomessa. Jos lähdetään tekemään rajoituksia, ne koskevat kaikkia, Tuomioja sanoi.

Turkkilaistaustainen kansanedustaja Yanar kritisoi kaksoiskansalaisten asettamista eriarvoiseen asemaan. Hän on itsekin kaksoiskansalainen.

–Tämä on aika vaikea keskustelu, jos annetaan ymmärtää, että meillä on iso joukko ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti epälojaaleja perustuen siihen, että heillä on kaksoiskansalaisuus, vain sen takia, että he ovat sattuneet syntymään toiseen maahan tai toinen vanhemmista on ulkomailta. Se on aika vahva viesti yhteiskunnalta. Se on aika syrjivä, Yanar sanoi Uudelle Suomelle valtiopäivien avajaisissa.

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo puolestaan piti puolustusministeri Niinistön esitystä perusteltuna.

–Näen, että tällaiselle keskustelulle ja lakihankkeelle on tarvetta, mutta perustuslakivaliokunnan jäsenenä arvioin esitystä, että täyttääkö se perustuslain. Se on ehkä se suurin kysymys tällä hetkellä, Elo sanoi Uudelle Suomelle valtiopäivien avajaisissa.

Yanar muistuttaa, että eduskunnassa on kaksoiskansalaisia hänen lisäkseen kansanedustajat Antero Vatia, Juhana Vartiainen ja liikenneministeri Anne Berner.

–Tämä on tosi vaikea kysymys, Yanar sanoi.

–Täytyy muistaa, että puolustusvoimien virkamiehet käsittelevät joka päivä arkaluontoisia asioita eri tavalla kuin kansanedustajat, Elo kommentoi.