Karu epäily osastosta G1 vahvistuu, poliisi kuulustellut jopa 80 ihmistä: ”Hoitaja löi nyrkeillä 80-vuotiasta potilasta”

Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa päätökseen tutkinnan Turun kaupunginsairaalan osaston G1:n tapahtumista. Yksittäisten hoitajien toiminta siirtyy syyteharkintaan, mutta osaston esimiehiä ei epäillä rikoksista.

G1 on vanhuspsykiatrian osasto, jonka epäkohdista on kertonut etenkin Turun Sanomat. Hoitajien on muun muassa epäilty pahoinpidelleen osaston potilaita.

Poliisi on käynyt läpi kaikki osastolla nyt ja vuonna 2013 työskennelleet henkilöt sekä osaston harjoittelijat yrittäessään selvittää, mitä osastolla on tapahtunut. Kaiken kaikkiaan poliisi on kuulustellut tai kuullut tutkinnan aikana jopa noin 80 ihmistä.

Poliisi on lähettänyt syyteharkintaan pöytäkirjan, jossa on epäiltynä kolme mieshoitajaa. Esitutkinnan perusteella poliisi katsoo, että kolmikkoa on syytä epäillä yksittäisistä pahoinpitelytapauksista.

– Tutkinnassa on selvinnyt, että on syytä epäillä yhden mieshoitajan lyöneen nyrkeillä vuonna 2009 80-vuotiasta sängyssä makaavaa miestä, joka on ollut osittain tiedottomassa tilassa. Asiaa on tutkittu törkeänä pahoinpitelynä. Tämän lisäksi tutkinnassa on selvinnyt, että on syytä epäillä hoitajien kehottaneen muita hoitajia antamaan ns. tarvittavia lääkkeitä ilman niiden kirjaamista. Yhtä hoitajaa myös epäillään antaneen itse lääkkeitä ilman lääkärin määräystä. Kahta edellä mainituista hoitajista epäillään vapaudenriistosta, koska esitutkinnassa on selvinnyt, että heidän epäillään eristäneen potilaan ilman lääkärin määräystä, poliisi tiedottaa.

Poliisin mukaan epäillyn hoitajakolmikon asiassa on kyse yhteensä kolmestatoista rikosnimikkeestä kuten kuudesta pahoinpitelystä, yhdestä törkeästä pahoinpitelystä sekä vapaudenriistoista. Kaikki tapaukset, paitsi törkeä pahoinpitely, ovat tapahtuneet vuoden 2013 aikana.

Esimiesten toiminnasta ei rikostutkintaa

Sen sijaan poliisi katsoo, että osaston varsinaisessa potilaiden hoidossa tai esimiesten toiminnassa ei ole syytä epäillä rikosta.

– Viiden erillisen ilmoituksen osalta, joissa jokaisessa oli eri potilastapaus, poliisi pyysi asiantuntijalausuntoa Lounais-Suomen aluehallintovirastolta. AVI:lta saatujen lausuntojen perusteella hoidossa ei ole tapahtunut asioita, jotka ylittäisivät esitutkintakynnyksen. Yhdessä lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että aikaisemmin todettu lääkeaineherkkyys olisi tullut huomioida paremmin ja hoitokertomus merkinnät olisivat tulleet olla yksityiskohtaisempia, mutta lausunnoista ei ilmennyt asioita, joiden perusteella hoidoissa olisi ollut syytä epäillä rikoksia, poliisi kertoo.

Myöskään esimiesten toiminnan suhteen ei aloiteta esitutkintaa. Vuoden 2013 epäkohtia esiin nostaneen raportin jälkeen vastuussa ollut henkilö ”on antanut viidelle ihmiselle varoituksen sekä viidelle huomautuksen”, poliisi kertoo.

– Tämän lisäksi asiasta ilmoitettu vuonna 2013 poliisille, ilmoituksessa on pyydetty tutkimaan osastolla tapahtuneet lääkeainevarkaudet ja tutkintapyynnön yhteydessä on ollut liitteenä sisäisen tarkastuksen raportti. Lisäksi osastolla on ryhdytty suunnittelemaan, miten osaston toimintaa pystytään parantamaan, poliisi perustelee ratkaisuaan.

Lisäksi tutkintakokonaisuudessa on tullut ilmi uusi epäilty pahoinpitely. Hoitajan epäillään pahoinpidelleen yksittäistä potilasta vuodenvaihteessa 2015–2016 ja asia on saatettu syyteharkintaan toukokuussa 2016. Tästä rikoksesta epäilty henkilö ei ole ollut muissa ilmoituksissa epäiltynä.