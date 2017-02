THL varoittaa raskaana olevia naisia: Älä ahmi lakritsia – voi vaikuttaa lapsen älykkyyteen

Raskaana olevan naisen tulee välttää runsasta lakritsinsyöntiä, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n mukaan uusi suomalaistutkimus antaa lisätukea Lapsiperheiden ruokasuosituksessa jo nyt olevalle ohjeelle, että äidin tulee välttää runsasta lakritsin syöntiä raskauden aikana. Lakritsin ja sen luontaisen makeutusaineen glykyrritsiinin syönnillä ”voi olla pitkälle ulottuvia haittoja sikiön kehitykselle”, THL toteaa. Turvallisen käytön rajaa ei tunneta.

– Tutkimuksessa suurille lakritsiannoksille sikiönä altistuneet nuoret suoriutuivat psykologin tekemistä kognitiivisista päättelytesteistä muita heikommin. Ero vastasi suunnilleen seitsemää älykkyysosamäärän pistettä. Lakritsille altistuneet suoriutuivat huonommin myös muistia mittaavista tehtävistä, ja heillä oli vanhempiensa arvion mukaan enemmän ADHD-tyyppisiä ongelmia. Tytöillä murrosikä oli alkanut aikaisemmin ja edennyt pidemmälle, THL kertoo tiedotteessaan.

Helsingin yliopiston, THL:n sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Glaku-tutkimuksessa verrattiin 378 keskimäärin 13-vuotiasta nuorta, joiden äidit olivat syöneet ”runsaasti” tai ”vähän/ei lainkaan” lakritsia.

Tutkijat esittävät, että raskaana oleville ja raskautta suunnitteleville kerrotaan glykyrritsiinipitoisten tuotteiden kuten lakritsin ja salmiakin haitoista sikiölle. Suomessa näin on jo tehty. THL julkaisi tammikuussa 2016 uudet lapsiperheiden ruokasuositukset, joissa lakritsi ja salmiakki oli siirretty ryhmään ”ei suositella” raskaana oleville. Satunnaiset pienet määrät eivät suosituksen mukaan ole haitallisia.

Tutkijat korostavat, että asia on tärkeä pitää oikeissa mittasuhteissa. Iso osa suomalaisista on sikiöaikana altistunut glykyrritsiinille.

– Glykyrritsiini on yksi monista sikiön kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. On mahdotonta sanoa, onko juuri glykyrritsiini vaikuttanut jonkun tietyn lapsen kehitykseen. On tärkeätä ymmärtää, että 378 nuoren populaatiossa havaittu ilmiö ei välttämättä selitä yhden yksittäisen nuoren kehityksessä havaittuja ominaispiirteitä, THL:n tutkimuspäällikkö Eero Kajantie toteaa.