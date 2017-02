Lehti: Valtakunnansyyttäjältä suorat sanat poliisirikosten tutkinnasta – Suomen ”karvalakkimalli” ei herätä luottamusta

Suomalaisten poliisien tekemien rikosten tutkinta on nykyjärjestelyiltään karvalakkitasoa, arvostelee valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Suomen Asianajajaliiton Advokaatti-lehdessä.

– Ja sekin hattu on kesäkarvassa. Meille pitäisi luoda erillinen, niin sanottu poliisirikostutkinnan yksikkö. Nykyinen mallimme ei herätä ulkopuolisessa arvioijassa kovin vahvaa luottamusta. Meillä olisi varaa parempaan, Nissinen sanoo.

Nykyisin Valtakunnansyyttäjänvirasto määrää poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaa johtavat syyttäjät. Poliisiin kohdistuvan rikosepäilyn käsittely alkaa virastossa, kun ilmoituksen vastaanottanut poliisiyksikkö ilmoittaa siitä eteenpäin. Tutkinnanjohtaja on mahdollisuuksien mukaan muusta kuin siitä syyttäjänvirastosta, jonka toimialueella rikoksesta epäillyn poliisimiehen virkapaikka sijaitsee.

Tutkintaa voi Poliisihallituksen mukaan johtaa myös poliisi, jos epäilty rikos ei ole tapahtunut virkatehtävien suorittamisen yhteydessä. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta toimitetaan kuitenkin aina muussa kuin rikoksesta epäillyn poliisimiehen toimipaikan yksikössä.

Matti Nissinen on parhaillaan johtamassa syyttäjälaitoksen uudistusta, jonka tavoitteena on koko syyttäjälaitoksen toimiminen yhtenä virastona. Yksi käytännön uudistuskeino on juttujen jakaminen nopeasti käsiteltäviin ja toisaalta aikaa vaativiin kategorioihin. Nissinen toivoo oikeuskäsittelyiden osalta, että painopiste siirtyisi nykyistä vahvemmin käräjäoikeuteen ja ”huonoista uusinnoista” hovioikeudessa päästäisiin eroon.