Kansanedustaja ilkkuu: Bernerkin on kaksoiskansalainen – kieltääkö hallitus ministerinä toimimisen?

Oppositiopuolue Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi kysyy hallitukselta, aiotaanko kaksoiskansalaisilta kieltää myös ministerinä toimiminen.

Hallitus on käynnistänyt valmistelutyön kaksoiskansalaisten oikeuksien rajaamiseksi silloin, kun he toimisivat tietyissä julkisissa viroissa. Tällä viikolla on kohistu siitä, ovatko viranomaiset joissain yksittäistapauksissa jo ennakoivasti evänneet tiettyjä koulutuksia tai virkoja ihmisiltä, joilla on Suomen lisäksi jonkin toisen maan passi.

Mustajärvi ottaa asiaan kantaa tiedotteessaan.

– Kaksoiskansalainen voi olla esimerkiksi Lapin yliopistossa opiskeleva nuori nainen, jonka äiti on paennut ydinvoimalaonnettomuutta Suomen lähialueelle, avioitunut suomalaisen miehen kanssa ja muuttanut Suomeen tai Sveitsin kansalainen, nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, joka hankki Suomen kansalaisuuden päästäkseen kansanedustajaksi ja ministeriksi, Mustajärvi huomauttaa.

Mustajärvi kysyy tiedotteessaan, aikooko hallitus valmistella esityksen, ”joka käytännössä johtaa virkakieltoon silloin, kun on kyse kaksoiskansalaisuudesta ja tietyistä julkisista viroista”.

– Koskeeko mahdollinen virkakielto myös ministerinimityksiä ja kaikkia kansalaisuuksia yhtä lailla ja onko hallituksen vastuuministeri huolestunut siitä, että tällaiset leimaavat hankkeet saattavat heikentää Suomen asemaa kansainvälisesti kiinnostavana opiskelu ja työskentelymaana? Kategorinen oikeuksien rajaaminen kansalaisuuden perusteella ei poikkea lainkaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viimeaikaisista toimista. Suomessa jotkut poliitikot ovat moittineet Trumpin toimintaa, mutta eivät kyseenalaista vastaavaa toimintaa Suomessa, Mustajärvi ihmettelee.

Suomessa asuu hieman alle satatuhatta kaksoiskansalaisuuden saanutta henkilöä. Noin neljännes heistä on venäläisiä ja huomattava määrä esimerkiksi ruotsalaisia, yhdysvaltalaisia, virolaisia ja somaleja, Mustajärvi listaa.

