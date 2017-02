SDP:n konkari arvioi Antti Rinteen asemaa: ”Mandaatti ei kestä mitä tahansa”

SDP:n istuva puheenjohtaja Antti Rinne valittiin Lahden puoluekokouksessa jatkokaudelle äänin 281. Haastajat Timo Harakka sai 159 ja Tytti Tuppurainen 55 ääntä.

-Puheenjohtajan ei ole mahdollista levätä laakereilla, kuntavaalit ovat ovella ja paine puheenjohtajalla kova, sanoo Ulpu Iivari, Tytti Tuppuraisen kampanjapäällikkö ja entinen SDP:n kansanedustaja ja europarlamentaarikko.

Tuppuraista kannattanut Iivari sanoo, ettei ole yllättynyt Rinteen vaalituloksesta.

–Ymmärrän, että kynnys vaihtaa puheenjohtajaa on suuri, kun on vastikään vaihdettu.

Iivarin mukaan Rinne sai enemmistön äänistä, koska Rinne koetaan läheiseksi. Hänellä on peruskannattajan profiili ja hän on myös kiertänyt paljon kenttää. Rinteellä on nyt paljon tekemistä kuntavaalipaikkojen takaamiseksi, jos niin ei käy, tulevaisuus on Iivarin mielestä auki.

–Mandaatti ei ole niin vahva, että kestäisi mitä tahansa.

”Ilmapiiri on odottava”

Timo Harakkaa puheenjohtajavaaleissa äänestänyt Tomi Vanhalakka Kouvolasta ei ole kovin pettynyt, vaikka oma ehdokas ei voittanut.

–Tuli kuitenkin ihan huomattavasti ääniä. Rinne sai reilusti yli puolet äänistä, hän antoi vahvan näytön.

Vanhalakka povaa Harakalle kuitenkin jatkossa hyviä paikkoja puolueessa.

–Harakka nosti profiiliaan kampanjassa. Hänellä on mahdollisuuksia nousta huipulle.

Kampanjapuheesta Vanhalakka nostaisi enemmänkin SDP:n agendalle kansainvälisyyden, mitä Harakka ja Tuppurainen hänen mielestään toivat esille.

Vanhalakka kuvaa ilmapiiriä odottavaksi kuntavaaleja ajatellen, mutta ei kuitenkaan riehakkaaksi.

Lähde: Kauppalehti, Soili Semkina