Sauli Niinistö: ”Ihmiskauppaa käydään aivan silmiemme alla”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti ihmiskaupan esiin avatessaan Yhteisvastuukeräyksen sunnuntaina. Keräyksen tuotosta 20 prosenttia käytetään ihmiskaupan uhrien hyväksi Suomessa.

–Ihmiskauppaa käydään kaikkialla maailmassa. Se on yksi aikamme suurista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskaupassa ihminen ja ihmisyys ovat pelkkää kauppatavaraa. Se on ihmisarvon syvää loukkaamista, Niinistö sanoi puheessaan.

Hän huomautti, että Eurooppaan suuntautuvan pakolais- ja muuttoliikkeen myötä on Suomessakin yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi.

–Tarve ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ihmisten auttamiselle ja ennaltaehkäisevälle työlle on suuri. Ongelmana on, että ihmiskauppaa on vaikea havaita ja sen uhreja tunnistaa. Ihmiskauppaa käydään kuitenkin aivan silmiemme alla, presidentti kommentoi.

Pelkkä ihmiskaupan tunnistaminen ei Niinistön mukaan vielä riitä. Hän korosti, että tarvitaan matalan kynnyksen palveluja uhreille ja ennaltaehkäisevää tukea heille, joita hyväksikäyttö uhkaa.

–Kansainväliset sopimukset ja EU-säännökset velvoittavat viranomaisia ihmiskaupan vastaiseen toimintaan. Tässä työssä erittäin tärkeässä roolissa ovat ihmiskaupan uhreja auttavien järjestöjen palvelut. Niitä tuotetaan yhdessä viranomaisten, kirkkojen, ammattiyhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Niinistö arvioi puheessaan, että parasta apua pakolaisille on paikalla annettu apu. 60 prosenttia Yhteisvastuukeräyksen tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

–Erityisesti autetaan konfliktien keskellä asuvia nuoria - jotta he pystyisivät rakentamaan itselleen ja perheelleen kohtuullisen elämän lähellä kotiseutuaan. Näin nuoret välttäisivät myös vaarallisen pakomatkan, Niinistö totesi.

–Aikoinaan kansainvälinen yhteisö tuki myös meitä suomalaisia. Nyt, satavuotiaana, Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, hän jatkoi.