Vain yksi nimi puuttuu Helsingin pormestarikisassa: Onko se hän?

Helsingin pormestarikisasta puuttuu vielä yksi nimi. Kun SDP:n Tuula Haatainen ilmoittautui eilen sunnuntaina ehdolle, kokoomus on ainoa puolue, joka ei ole vielä ehdokasta nimennyt. Entinen elinkeinoministeri, Euroopan investointipankin EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori (kok.) on ollut ennakkosuosikki, jonka lähtöä on spekuloitu jo pitkään.

Helsingin Sanomat kertoo, että Vapaavuori paljastaa aikeensa helmikuun puolivälissä.

Keskusta paljasti sunnuntaina puolueen vaaliristeilyllä, että puolueen pormestariehdokas on kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe.

Vihreät valitsivat pormestariehdokkaakseen viime viikolla apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen.

Vasemmistoliiton ehdokas on kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Kristillisdemokraatit päättävät 17. helmikuuta asettavatko ehdokkaan vai eivät.

Uusi Suomi on yrittänyt tavoitella Vapaavuorta kommentoimaan asiaa tänään, mutta häntä ei ole toistaiseksi tavoitettu.

Vaikka Vapaavuori työskentelee Euroopan investointipankissa, myös kotimaan asiat tuntuvat edelleen kiinnostavan. Hän puhui lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla Suomen poliittisesta tilanteesta verraten sitä Ruotsiin.

