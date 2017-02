T&T: Lahtelainen huoltomies kypsyi ovisummerin nimilappuihin – vaimon idea pian valmis maailman jättimarkkinoille

Lahtelainen huoltomies Mikko Pajukangas pyrkii maailmanmarkkinoille keksinnöllä, joka on tulosta kypsymisestä huoltomiehen työn rutiineihin, kertoo Tekniikka&Talous.

Pajukangas oli harmitellut kerrostalojen ovisummerin nimilappujen manuaalista vaihtoa, koska työhön kuluu aikaa, sitä tehdään jatkuvasti ja summerin johdotkin haurastuvat näprätessä. Pajukankaan avopuoliso Marika Viljanen mietti miehensä harmittelun seurauksena, voisiko oviin asentaa digitaalisen, etänä päivitettävän niminäytön.

Miksei voisi, mutta kukaan ei vain ollut ryhtynyt siihen. Nyt pari vuotta myöhemmin Pajutech-yrityksellä on vetämässä maailmanlaajuinen patentti ovisummerin digitaalisesta niminäytöstä. Odottavia asiakkaita on jo valmiina ja neuvottelut valmistajaksi tulevan alihankkijan kanssa ovat loppusuoralla. Markkinat ovat valtavat jo Suomessa, jossa on 59 000 kerrostaloa, joista kaikissa uusissa summerit. Pajutechin tähtäin on kuitenkin kansainvälisissä markkinoissa.

Lähde: Tekniikka&Talous