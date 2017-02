Ehdotus leipäjonoista: ”Kyse tuhansista miljardeista euroista - voimme kehittää uudenlaista jakamistaloutta”

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja, SDP:n entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Mikael Jungner arvioi Puheenvuoron blogissaan leipäjonoja ja niiden tarpeellisuutta. Samalla Jungner huomauttaa, että ruokahävikkiin tuhlataan euroissa mitattuna enemmän rahaa kuin asevarusteluun koko maailmassa.

–Kyse on megaluokan tuhlauksesta. Tuhansista miljardeista euroista, hän huomauttaa.

Jungner nostaa esiin myös sen tosiasian, että lakisääteinen sosiaaliturva ei yksin kykene tarjoamaan kaikille riittävää toimeentuloa. Lisäksi hän huomauttaa, että verotus on jo nyt Suomessa maailman huippua, mutta silti Suomen valtio ottaa miljardeja euroja uutta velkaa joka vuosi.

–Samaan aikaan moni elää Suomessa elämäänsä turhaan säästöliekillä, kun tulot eivät tahdo riittää elämiseen. Johtopäätös on selvä. Valtiosta ei ole yksin poistamaan köyhyyden ongelmia. Jos valtio voisi tuossa onnistua, se olisi jo tehty. Kannattaa siis etsiä virallista sosiaaliturvaa tukevia järjestelmiä, Jungner kommentoi.

–Johtopäätös. Ylimääräisen ruuan jakaminen suoraan tarvitseville on järkevää. Se sivuuttaa verokiilan, se sivuuttaa byrokratiakulut. Maailmasta löytyy yllin kyllin ruokaa jokaiselle. Ongelma on saada tuo ruoka sitä tarvitseville, hän jatkaa.

Jungnerin mukaan ensimmäiseksi on syytä kitkeä pois leipäjonoihin liittyvä häpeän tunne. Toiseksi on hänen mukaansa syytä kehittää tapoja jakaa ruokaa.

–Pitkiä jonoja ei tarvita, jos jakaminen mietitään fiksummin. Varsinkaan ulkoilmassa jonottamista ei tarvita, kun tyhjää tilaa löytyy yksin pääkaupunkiseudulta yli miljoona neliömetriä, hän toteaa.

Jungner esittää, että Suomeen luodaan perustulo, joka voisi olla tällä hetkellä olla noin 600 euroa, Perustulon rinnalle hän ehdottaa järjestelmää,josta tarvitseva saa halutessaan vaikka kaiken ruuan ilmaiseksi.

–Tuohon rinnalle voimme kehittää uudenlaista jakamistaloutta, jossa kaikki tarvittava muukin materiaali, astioista huonekaluihin, on saatavilla myös ilmaiseksi. Tuota tavaraa kun Suomessa riittää, se on nyt vain kotien varastoissa, turhan panttina pakattuna, pahimmillaan matkalla kaatopaikalle. Myös tarvittavat arvokkaammat laitteet porakoneista tietokoneisiin voisivat olla lainattavissa niitä tarvitseville, ilmaiseksi, hän ehdottaa.

Leipäjonot nousivat esiin viime viikolla, kun sekä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne että keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoivat vierailuistaan leipäjonossa.

–Itseäni lähinnä hävetti. Leipäjonot ovat olleet pitkät jo vuosikausia. Mikään eduskuntapuolue ei voi saavutuksillaan tässä asiassa kauheasti kehuskella, ei myöskään nykyhallitus. Vaikka työttömyys nyt viimein alenee, on meillä valtava joukko ihmisiä, joilla toimeentulo on tosi tiukalla. Tähän tarvitaan korjausliikettä, mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Mitä useampi tämän ymmärtää, sen lähempänä muutos on, Kaikkonen kommentoi.

