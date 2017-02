Suomessa tyrmättyä Anne Bernerin ehdotusta kehutaan Ruotsissa - KL:”Saattavat jopa varastaa jonkun idean”

Ruotsi on mylläämässä ajoneuvojen verotustaan. Kansallisen tie- ja kuljetusalan tutkimusinstituutin VTI:n veroekspertti, professori Jan-Eric Nilsson kehuu Suomen liikenneministerin Anne Bernerin (kesk.) ehdotusta autoveron poistosta ja liikenneverkkoyhtiöstä. Ruotsalaiset saattavat jopa varastaa Berneriltä jonkun idean.

Autoveroa heidän ei tarvitse poistaa, koska Ruotsissa ei ole auton vähittäismyyntiarvoon perustuvaa veroa, vaan vuotuinen ajoneuvovero painon ja päästöjen mukaan.

Nilssonin mielestä Suomen nykyinen malli on huono. Autovero lanseerattiin vuonna 1958 paikkaamaan valtion senhetkistä poikkeuksellisen kireää rahatilannetta, jonka jälkeen väliaikaiseksi luonnehditusta verosta piti luopua. Vaan eipä luovuttukaan, ja autonostajien kiusaaminen jatkuu vielä tänä päivänä.

Suomi on viimeisiä EU-maita, jossa tällainen autovero on vielä käytössä. Hankintahinnan vero ohjaa ihmisiä ostamaan vanhempia, vähemmän turvallisia ja enemmän saastuttavia autoja, mikä on yhteiskunnallisesti järjetöntä.

Helmikuun lopussa Ruotsin hallitus nostaa pöydälle ehdotuksen vanhan kilometriveron palauttamisesta. Länsinaapurissa oli aiemmin ajettuun matkaan perustuva vero, joka koski raskaita ajoneuvoja. Kilometrit merkittiin rekisterikortteihin ja sen perusteella perittiin maksu. Verosta luovuttiin 1990-luvun puolivälissä. Miksi se halutaan nyt takaisin?

Työryhmä tutki, millaisia yhteiskunnallisia kustannuksia liikenteestä koituu infrastruktuurille. Raportin lopputulos oli, että yksityisautoilun nykyverotus kattaa hyvin siitä aiheutuvat kustannukset. Samaa ei voi sanoa raskaiden ajoneuvojen osalta. Niiden kohdalla tulojen ja menojen kuilu on suuri.

Polttoainevero on sama kaikille ajoneuvoille, vaikka taakka tiestölle on hyvin erilainen. Kilometriverolla valtio saisi kurottua kuilua umpeen. Vero koskisi yli 12 tonnia painavia ajoneuvoja.

Suomessa on väläytelty tiemaksujen yhteydessä, että autoihin voitaisiin panna kulunseuranta.

Nyt näyttää siltä, että Ruotsissa näin tapahtuu raskaissa ajoneuvoissa. Työryhmä esittää, että ajettuja kilometrejä seurattaisiin automaattisella järjestelmällä, joka on ”huipputeknologiaa, jonka voi asentaa vaikka älypuhelimeen”.

Minkä idean ruotsalaiset sitten voisivat Berneriltä varastaa? Nilssonin mukaan liikenneverkkoyhtiön tapaista ratkaisua on mietitty myös Ruotsissa. Ideaalimalli olisi avoin järjestelmä, jossa on tilaa uusille ajatuksille ja vähemmän hallinnollista taakkaa.

Lähde: Kauppalehti, Antti Lehmusvirta