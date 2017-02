Anne Berner puuttuu suuroperaattoreiden toimintaan – Pienet yrittäjät pelattiin ulos kaapeliverkosta

Kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) huomautti viime vuoden lopulla kirjallisessa kysymyksessään, että laki viestintäverkkojen yhteisrakentamisesta ”ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla”. Syynä tähän on Kasvin mukaan ollut se, että suuret televerkkojen rakentajat ovat hinnoitelleet yhteisrakentamisen kustannukset liian kalliiksi pienemmille kuitukaapeliverkkojen rakentajille.

– Suuret tele- ja energiaverkkojen rakentajat arvioivat erillisrakentamisen kustannukset niin korkeiksi, etteivät pienemmät toimittajat pysty osallistumaan omalla osuudellaan yhteisrakentamiseen. Pienet toimijat ovat myös kokeneet, ettei Viestintävirasto ole ratkaisuissaan puuttunut liian korkeiksi arvioituihin erillisrakentamisen kustannuksiin, Kasvi kirjoitti kysymyksessään.

Hän kysyi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä (kesk.), mihin toimiin hallitus ryhtyy ”turvatakseen pienten kuitukaapeliyritysten mahdollisuuden toteuttaa hankkeitaan yhteisrakentamismenettelyn puitteissa pitämällä yhteisrakentamisen kustannustason kohtuullisena”. Laissa puhutaan nimenomaan kohtuullisesta korvauksesta vastineena yhteisrakentamiselle.

Ministeri Bernerin mukaan tilanteeseen on tulossa muutos. Ministeri toteaa tammikuussa antamassaan vastauksessa, että verkkotoimijoiden yhteistyö verkkojen rakentamisessa on aiemmin perustunut pääosin vapaaehtoisuuteen. Kaikki verkkotoimijat eivät kuitenkaan ole osallistuneet yhteistoimintaan, Berner myöntää, ja osa verkkotoimijoista on pyytänyt ”niin suurta korvausta yhteistoiminnasta, että se on käytännössä estänyt muiden osallistumisen”.

Ministerin mukaan tilanteeseen voidaan puuttua yhteisrakentamista koskevalla uudella lainsäädännöllä. Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annettu laki ”lisää pientenkin verkkotoimijoiden tiedonsaantia muiden toimijoiden hankkeista, mikä on edellytyksenä yhteistoiminnan lisääntymiselle”.

Berner kertoo, että jatkossa verkkotoimijoiden on ilmoitettava tulevista hankkeistaan Viestintäviraston ylläpitämään verkkotietopisteeseen, joka aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2017. Yhteisrakentamista ja –käyttöä koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa puoli vuotta, ja verkkotietopisteen toiminta on vasta käynnistymässä, Berner kertoo.

– Tässä vaiheessa on ennenaikaista arvioida lainsäädännön toimivuutta, mutta sitä seurataan mahdollisimman tarkasti, ministeri arvioi.

Lisäksi uusi lainsäädäntö sääntelee yhteistoimintaa koskevaa menettelyä ja turvaa keskeisten ehtojen kohtuullisuuden.

– Yhteistoiminnan osapuolet voivat aina keskenään sopia kustannusten jaosta, mutta jos asiasta ei ole muuta sovittu, jaetaan kustannukset arvioitujen erillisrakentamisesta aiheutuvien kustannusten suhteessa. Jos jokin osapuoli on tyytymätön yhteistoimintaan liittyviin ehtoihin, voi se saattaa asian riidanratkaisuelimenä toimivan Viestintäviraston ratkaistavaksi, Berner kertoo.

– Näin voidaan varmistaa, että kustannustaso pysyy kohtuullisena ja myös pienemmillä verkkotoimijoilla on mahdollisuus osallistua yhteistoimintaan.