Jan Vapaavuori huolissaan kriisistä: ”Liian moni voi huonosti”

Helsingin pormestarikisaan ilmoittautunut Euroopan investointipankin varapääjohtaja, entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori on huolissaan Helsingin ja Suomen tilanteesta sekä ihmisten pahoinvoinnista.

–Liberaali demokratia on kriisissä. Länsimaisia arvoja haastetaan, nationalistiset virtaukset vahvistuvat, populismi jyllää. Elämme vaikeita aikoja, Vapaavuori kirjoittaa blogissaan.

–Vastuullista demokratiaa on noustava puolustamaan juuri nyt. Kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja lähimmäisten kunnioittamista on jaksettava edistää. Yhteistyökykyinen, hyvään harkintaan perustuva, mutta samalla määrätietoinen päätöksenteko on sitä tärkeämpää mitä vakavammin demokratia on uhattuna, hän lisää.

Vapaavuori uskoo, että on aiemmissa tehtävissään elinkeinoministerinä ja asuntoministerinä ”ainakin jonkinmoisella menestyksellä” onnistunut edesauttamaan työn ja elannon saamista esimerkiksi turkulaisille telakkatyöläisille sekä ihmisarvoisen elämän luomista muun muassa pitkäaikaisasunnottomille. Hän korostaa myös taistelleensa eurooppalaisen kaupunkikulttuurin edistämiseksi.

–Matka on kuitenkin vielä kesken. Ihmiset muuttavat edelleen kaupunkeihin. Helsinki ei ole vielä valmis. Työ muuttaa kovaa vauhtia luonnettaan. Liian moni voi vielä huonosti. Helsinginkin on elettävä vahvasti ajassa ja uusiuduttava, Vapaavuori kirjoittaa.

Helsingin pormestariksi ovat ehdolla myös kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe (kesk.), apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr.), kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.), sekä kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.).

Vapaavuori on ollut erityisen huolissaan populismin noususta Suomessa. Hän puhui lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla Suomen poliittisesta tilanteesta verraten sitä Ruotsiin.

