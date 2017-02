Hedman Partnersin 3250 €:n vaatimus kaatui – oikeudesta 28 000 euron lasku leffayhtiöille

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä tekijänoikeuskirjejutussa, jossa vastaajan syytettiin ladanneen kolme Black Sails -televisiosarjan jaksoa sekä A Walk Among the Tombstones -elokuvan ja jakaneen niitä edelleen BitTorrent-vertaisverkossa. Oikeus katsoo, etteivät tekijänoikeuksien haltijat esittäneet jutussa tarpeeksi näyttöä vastaajan syyllisyydestä.

Vastaaja väitti, että hänen käytössään oli avoin langaton internetyhteys, jota saattoi käyttää kuka tahansa ulkopuolinen hänen asuntonsa ulkopuolelta, jopa 300 metrin etäisyydeltä. Syyttömyyttä tukivat myös todisteet, sillä vastaajan tietokoneista tai verkkokiintolevyistä ei tutkimuksissa löytynyt jälkiä piratoidusta sisällöstä tai BitTorrent-ohjelmasta.

Markkinaoikeus katsoi, ettei kantaja onnistunut esittämään tarpeeksi vahvaa näyttöä siitä, että vastaajan nettiyhteys olisi ollut suojattu tai että hän olisi henkilökohtaisesti ladannut tv-sarjan jaksot.

Oikeus velvoittaa Crystalis Entertaiment UG:n ja Scanbox Entertainment A/S.n korvaamaan vastaajan 28 136 euron oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Scanboxia ja Crystalista edustaa Suomessa lakiasiaintoimisto Hedman Partners, joka on ollut usein julkisuudessa piratismin uhkaus- tai hyvityskirjeiden lähettäjänä. Hedman Partnersin lakimies kommentoi kirjeiden lähettämistä Uudelle Suomelle viime viikolla.

Kantajien korvausvaatimukset olivat 750 euroa tv-sarjan jaksoa kohti ja 1000 euroa elokuvasta eli yhteensä 3250 euroa. Markkinaoikeus katsoo, että kohtuullinen normaalikorvaus tässä tapauksessa olisi ollut noin 15 prosenttia ohjevähittäismyyntihinnasta. 16,95 euron hintaisesta A Walk Among the Tombstones -blu-ray-elokuvasta korvattavaa kertyisi toisin sanoen 2,54 euroa ja kolmesta Black Sails -jaksosta yhteensä 2,38 euroa.

Suuremmat korvaukset tulevat kyseeseen, jos tekijänoikeuksien vastaisia kopioita on tuotettu useampia. Tällaista näyttöä kantajat eivät tässä tapauksessa esittäneet.

Markkinaoikeus antoi ensimmäisen tuomionsa samankaltaiseen tekijänoikeuskirjejuttuun viime kesänä. Tuolloin vastaaja katsottiin syylliseksi kymmenen Black Sails -jakson ja yhden elokuvan levitykseen, mutta korvaussumma laski oikeuden päätöksellä 8500 eurosta 600 euroon. Tämä oli kuitenkin laiha lohtu, sillä tuomitun maksettavaksi napsahti vastapuolen oikeudenkäyntikuluja yli 30 000 euron edestä.

Lähde: Tivi