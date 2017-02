”Työntekijä saa täyttä palkkaa – yrittäjä on 4 päivää sairaana ilman toimeentuloa”

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen vaatii yrittäjille parempaa sosiaaliturvaa. Yrittäjätaustainen Turunen on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja.

– Meillä pitäisi yhteiskunnan enemmän kannustaa kuin latistaa aktiivista yritystoimintaa, Turunen sanoo Uudelle Suomelle.

Turunen nosti asian esiin Puheenvuoron blogissaan.

– Yrittäjien sosiaaliturvan kannalta keskeinen ongelma on se, että Kelan maksaman sairauspäivärahan yleinen omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Työntekijällä on omavastuuajalla työsopimuslain mukaan oikeus täyteen palkkaan, mutta yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Yrittäjä on siis tosiasiallisestikin sairastumisensa ensimmäiset neljä päivää työkyvyttömänä omalla vastuulla poissa työstä ja ilman toimeentuloa, Turunen kirjoittaa.

Turusen mielestä yrittäjien pitäisi saada sairauslomastaan Kelan sairauspäivärahaa saman verran ja samoilla ehdoilla kuin työntekijät.

– Yhteiskunnan pitäisi suhtautua tasavertaisesti yrittäjiin ja työntekijöihin, hän sanoo.

Hänen mielestään yrittäjän pitäisi saada myös asumistukea helpommin.

– Jos yksinyrittäjä hakee tukea, häneltä vaaditaan kahden vuoden tilitiedot, mikä on byrokraattinen ja iso juttu. Mielestäni riittäisi, jos toimittaisi välitilinpäätöksen, Turunen sanoo.

Turusen mielestä yhteiskunta on kohdellut epäreilusti myös 1990-luvulla ylivelkaantuneita konkurssin tehneitä yrittäjiä.

– Heidät pitäisi jo vapauttaa velkavankeudesta, koska he ovat yli 20 vuotta olleet siellä. Aika kohtuutonta pitää nämä ihmiset yhteiskunnan ulkopuolella, Turunen sanoo.

Hänen mielestään on myös ongelmallista, että yrittäjän puolisolla on heikompi sosiaaliturva, jos hän on töissä puolisonsa yrityksessä.

– Jos on työsuhteessa puolison yrityksessä, pitää käsitellä ihminen niin kuin kaikki työntekijät, Turunen sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjän perheenjäsen saattaa palkkatyöstä työttömäksi jäädessään menettää oikeuden työttömyysetuuteen perheessä harjoitetun yritystoiminnan ja hänen siihen osallistumisen vuoksi. Kuitenkaan pelkkä yrityksen omistaminen, yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuminen tai perhesuhde yrityksen omistajan kanssa ei tee henkilöstä yrittäjää.

Turunen aikoo vedota yrittäjien asemaan liittyvissä kysymyksissä puolueensa ministereihin oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiin sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilaan.