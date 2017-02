Huomio Hedman Partnersin tappiosta oikeudessa: ”Ensimmäinen huti”

Kirjeitä lähettäviä lakifirmoja ja tekijänoikeuksien haltijoita pitkään kritisoinut Piraattipuolueen aktiivi Janne Paalijärvi arvioi Puheenvuoron blogissaan, että markkinaoikeuden tänään tiistaina tekijänoikeuskirjejutussa antama päätös vahvistaa suomalaista oikeuskäytäntöä sen osalta, että IP-osoitteen haltija ei ole vastuussa siitä, mitä muut henkilöt tällä IP-osoitteella tekevät.

–Tämä on luonnollisesti ainoa oikeudenmukainen näkökohta asiaan; jokainen vastaa omista tekemisistään itse, Paalijärvi kommentoi.

Tekijänoikeuskirjejutussa vastaajan syytettiin ladanneen kolme Black Sails -televisiosarjan jaksoa sekä A Walk Among the Tombstones -elokuvan ja jakaneen niitä edelleen BitTorrent-vertaisverkossa. Oikeus katsoi, etteivät tekijänoikeuksien haltijat esittäneet jutussa tarpeeksi näyttöä vastaajan syyllisyydestä. Vastaaja väitti, että hänen käytössään oli avoin langaton internetyhteys, jota saattoi käyttää kuka tahansa ulkopuolinen hänen asuntonsa ulkopuolelta, jopa 300 metrin etäisyydeltä. Syyttömyyttä tukivat myös todisteet, sillä vastaajan tietokoneista tai verkkokiintolevyistä ei tutkimuksissa löytynyt jälkiä piratoidusta sisällöstä tai BitTorrent-ohjelmasta.

Markkinaoikeus katsoi, ettei kantaja onnistunut esittämään tarpeeksi vahvaa näyttöä siitä, että vastaajan nettiyhteys olisi ollut suojattu tai että hän olisi henkilökohtaisesti ladannut tv-sarjan jaksot.

Scanboxia ja Crystalista edustaa Suomessa lakiasiaintoimisto Hedman Partners, joka on ollut usein julkisuudessa piratismin uhkaus- tai hyvityskirjeiden lähettäjänä.

–Hedman Partnerssin taktiikkana on ollut lähettää summamutikassa jopa kymmeniätuhansia kiristyskirjeitä suomalaisiin IP-osoitteisiin ja olikin vain ajan kysymys, milloin ensimmäisestä hudista saadaan tuomio markkinaoikeudesta, Paalijärvi toteaa.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan jutun vastaaja ehdotti jutun kantajille, että ulkopuolinen ja riippumaton taho tarkastaisi vastaajan tietokoneet mainittujen teosten osalta, mutta kantajat eivät ilmaisseet halukkuuttaan koneiden tarkastamiseen.

–Vastaaja on edellä todetulla tavalla antanut kantajalle mahdollisuuden tutkia vastaajan käytössä olleet internetin tietoliikenteessä käytetyt laitteet. Kantaja ei ole tätä mahdollisuutta käyttänyt ja asiassa ei ole esitetty muutakaan selvitystä, jonka perusteella tulisi epäillä kohdassa 81 mainittujen vastaajan esittämien asiantuntijalausuntojen luotettavuutta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei kantaja ole näyttänyt, että vastaajan verkkokiintolevyillä tai muilla tutkituilla laitteilla olisi käytetty Transmission 2.82 -ohjelmaa tai että niillä olisi ollut jälkiä kantajan teoksista. Näin ollen vastaajan tutkittujen laitteiden perusteella ei ole pääteltävissä, että vastaaja olisi itse ladannut kysymyksessä olevia teoksia ja saattanut niitä yleisön saataviin, markkinaoikeuden ratkaisun perusteluissa sanotaan.

Paalijärven mukaan tämä vahvistaa hänen käsitystään siitä, ettei sovittelua oikeasta haluta.

–Hedman Partners pitää lähettämiään kirjeitä tekopyhästi ”mahdollisuutena sovintoon” tekijänoikeuden loukkausasioissa. Syytetyn yrittäjän vastineessa kuitenkin kerrotaan, että yrittäjä on ehdottanut, että Hedman Partners voisi tarkistaa epäillyt tietokoneet näin halutessaan. Näin ei kuitenkaan koskaan tapahtunut. Tämä vahvistaa entisestään käsitystäni siitä, että kiristyskirjetoiminta on raakaa bisnestä, jossa ”sovittelua” ei oikeasti haluta tehdä. Tälle toiminnalle on laitettava stoppi.

