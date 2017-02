Bernerin ryhmä aloittaa: Näin kaatunut liikenneselvitys jatkuu

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johtama parlamentaarinen työryhmä aloittaa selvityksensä Suomen liikenneverkoista tämän kuun lopussa, tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö (LVM).

Työryhmä on jatkoa Bernerin liikenneverkkoselvitykselle. Hanke kaatui heti alkuunsa, kun muut hallituspuolueet tyrmäsivät Bernerin selvityksen.

Nyt perustettavan parlamentaarisen työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018. Työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18. elokuuta 2017.

LVM kuvaa työryhmän tehtäviä näin:

– Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle. Tavoitteena on luoda suunnitelma kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden toteuttamiselle vuoteen 2030 mennessä ja suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja automatisaatiolle. Lisäksi tavoitteena on korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa.

Bernerin lisäksi työryhmässä on mukana kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskunnassa edustetuista puolueista. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan, kun puolueet ovat ilmoittaneet edustajansa.

