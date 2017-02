”Vaalien jälkeen alkaa kähmintä kulisseissa” – Varoitus todellisesta pormestaripelistä

Vasemmistoliittoa edustava helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo vaatii selviä sopimuksia koskien Helsingin pormestarin ja apulaispormestarien valintaa.

Helsinki siirtyy huhtikuun kuntavaalien seurauksena pormestarimalliin. Säännöt pormestarin ja apulaispormestarin valinnalle ovat kuitenkin laveat: heidät yksinkertaisesti valitaan valtuutettujen joukosta. Puolueet ovat keskenään sopineet, että pormestariksi valitaan suurimman valtuustopuolueen ehdokas. Apulaispormestareista ei ole tarkkaan sovittu.

– Luottamuspaikkojen jakamiseen liittyvistä pelisäännöistä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen ennen vaaleja ja pelisäännöt on syytä avata myös kaupunkilaisille. Minusta parasta olisi, että luottamuspaikkajaosta neuvottelisivat tasavertaisesti kaikki valtuustoryhmät ja paikat jaettaisiin esim. huutojärjestyksessä. Riskinä on, että jollei pelisäännöistä sovita etukäteen, alkaa vaalien jälkeen kähmintä kulisseissa. Ja siinä valitettavan moni helsinkiläinen kuntapoliitikko on varsin ansiokas, Honkasalo kirjoittaa Facebookissa.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Laura Rissanen pohti aiemmin Helsingin Sanomissa, että apulaispormestarien paikat jaettaisiin kahden tai kolmen suurimman puolueen kesken.

– Juuri tätä homeista kokoomuksen, vihreiden ja demareiden mullesulle-kulttuuria uusi johtamisjärjestelmä pyrkii purkamaan, Rissasen kommentista harmistunut Honkasalo kirjoittaa.

Honkasalon kannanotto on looginen ajatellen hänen puolueensa tilannetta: Jos apulaispormestarien paikat jaetaan esimerkiksi kolmen suurimman puolueen kesken, vasemmistoliitto todennäköisesti jäisi ilman apulaispormestarin paikkaa. Suurimmat puolueet Helsingissä ovat viime aikoina olleet kokoomus, vihreät ja SDP.

Pormestarikisa on nyt käynnistynyt toden teolla. Kokoomuksen ehdokas on Jan Vapaavuori, vihreiden Anni Sinnemäki, SDP:n Tuula Haatainen, keskustan Laura Kolme, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja perussuomalaisten Mika Raatikainen.

