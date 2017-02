Juha Sipilältä kova hehkutus: ”Käänne on nyt tapahtunut – luottamus Suomeen on palautunut”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hehkutti tänään Suomen talouden ja työllisyyden parantunutta tilaa ja otti asiasta kunnian omalle hallitukselleen. Sipilä antoi tänään eduskunnassa pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2017.

– Talouden syöksykierre on saatu oikenemaan. Käänne on nyt tapahtunut. Erityisesti loppuvuoden työllisyyskehitys on ollut vahvaa, Sipilä sanoi.

– Fakta on, että alustavien tietojen mukaan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvanut lainkaan [viime vuonna]. Jopa pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt hiljalleen laskuun. Tämän hallituksen aikana luottamus Suomeen on palautunut, Sipilä julisti.

Sipilän mukaan hallituksen 72 prosentin työllisyysasteen tavoite on ”kova, muttei mahdoton”. Hän totesi, että Suomi pystyy siihen, kun monessa muussakin pohjoismaassa työllisyysaste liikkuu 75 prosentissa.

Sipilä totesi myös, että eduskuntaan on tulossa historiallisen laajoja uudistuksia käsittelyyn tänä vuonna.

– Hallitus antaa pian esityksen sote-uudistukseksi. 350 erillisen organisaation tehtävät kootaan 18 maakunnalle, Sipilä sanoi.

– Valinnanvapauslain luonnoksessa on nyt rakennettu Suomen malli, joka siirtää voimavaroja nykyisestä, suhteellisen kalliista erikois- tai vaativan tason palveluista ihmistä lähellä oleviin palveluihin. Jokainen suomalainen voi itse jatkossa valita – se ei ole enää lompakon paksuudesta kiinni, hän myös totesi.

Sipilä huomioi myös Britannian brexit-kansanäänestyksen ja Donald Trumpin nousun Yhdysvaltain presidentiksi. Sipilän mukaan Suomi ei haasta riitaa, mutta voi olla eri mieltä. Sipilän mukaan Suomi puolustaa kansainvälistä oikeutta.

– Tänä vuonna meillä on edessämme useita eurooppalaisia vaaleja, joiden tuloksia varmaankaan harva enää rohkenee ennustamaan. Vaalikampanjat, niihin mahdollisesti kohdistuvat vaikuttamisyritykset ja lopputulos voivat vaikuttaa toimintaympäristöömme merkittävästi, Sipilä sanoi.

– Olemme monilla mittareilla yksi maailman parhaista maista. Sen tulisi olla kiitollisuuden ja ylpeyden suuri aihe, Sipilä sanoi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen.

