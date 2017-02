Paavo Arhinmäki repäisi puhelimen esiin eduskunnassa: ”Tämä oli uutinen, Juha Sipilä – me soitimme Valtiokonttoriin”

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki haastoi eduskunnan täysistunnossa talousluvut, joita pääministeri Juha Sipilä (kesk.) oli esittänyt aiemmin keskiviikkona pääministerin ilmoituksessaan.

Sipilä hehkutti ilmoituksessaan Suomen talouden käännettä parempaan. Sipilä totesi muun muassa, että valtiontalouden säästötoimien ansiosta ”velkaa tuli viime vuonna lisää vain 2,5 miljardia euroa”.

Arhinmäen kuvauksen mukaan pääministeri Sipilän puheesta ”olisi ollut ylpeä jopa legendaarinen Irakin tiedotusministeri, joka kaksi päivää ennen Bagdadin valtausta sanoi, että USA kaatuu päivänä minä hyvänsä”.

Oppositiopoliitikko Arhinmäki puuttui Sipilän mainintaan vain 2,5 miljardin euron lisävelasta. Valtion vuoden 2016 budjetin lisätalousarviossa mainitaan nettolainanotoksi noin 5,4 miljardia euroa.

– Tämä luku, 2,5 miljardin euron velanotto viime vuonna, oli aika iso uutinen. Me soitimmekin Valtiokonttoriin ja kysyimme, mistä tämä suuri ero johtuu, Arhinmäki sanoi pitäen esillä älypuhelintaan.

Hän jatkoi siteeraamalla älypuhelimensa näytöltä.

– Ero myönnettyjen velkavakuuksien ja toteutuneen velanoton välillä johtuu isolta osalta siitä, että Valtiokonttorin ei ole tarvinnut ottaa koko budjetissa osoitettua velkaa, koska valtion kassassa on ollut reippaasti rahaa. Suuret kassavarat johtuvat siitä, että vuonna 2015 erääntyi poikkeuksellisen paljon velkoja, ja valtion kassa kasvoi noin neljään miljardiin. Valtio ylläpitää suuria kassavaroja ja vieläkin siellä on noin kaksi miljardia euroa, Arhinmäki sanoi.

– Eli, arvoisa pääministeri, juuri sopivasti ennen vaaleja te olette syöneet valtion kassaa ja kehutte sitä täällä talouden parantamisena.

Juha Sipilä vastasi oppositioedustajalle heti. Hän muistutti sanoneensa pääministerin ilmoituksessaan, että valtion pieneen velanottoon ja 2,5 miljardin euron lukuun ”on omat erityissyynsä”.

– Mutta fakta on se, että alustavien tietojen mukaan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvanut ollenkaan. Kassa on pienentynyt 1,3 miljardia, ja siellä on tullut kertaluonteisia tuloja noin 700 miljoonaa euroa. Joitakin menoja on siirtynyt ensi vuodelle, mikä on pienentänyt menoja, Sipilä myönteli tilanteen poikkeuksellisuutta.

– Mutta myöskin valtiontalous on vahvistunut, mikä on osaltaan [pienentänyt velan tarvetta]. Tämä on aina kokonaisuus, mutta fakta on se, että velkaa on tullut lisää vain 2,5 miljardia euroa viime vuonna.

Sipilä vakuutti, että vahva talouskehitys, etenkin työllisyyden piristyminen, alkaa näkyä myös julkisen sektorin taloudessa.

– Oma arvioni on, että myöskin alijäämä tulee olemaan pienempi kuin ennakoimme, Sipilä totesi.

Lue myös:

Juha Sipilältä kova hehkutus: ”Käänne on nyt tapahtunut – luottamus Suomeen on palautunut”

Juha Sipilä tyrmää lisäleikkaukset: ”Talous nousee ja yhä useampi on saanut työpaikan”

Petteri Orpo hallituksen linjasta: ”Valmistellaan lisätoimia, jotta uusia sopeutustoimia ei tarvittaisi”

Juha Sipilän työryhmän johtaja: ”Suomalaiset kokevat yhteiskunnan epäreiluksi”