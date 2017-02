Kaksoiskansalaiset: Ylelle taas vuototietoa armeijasta – Niinistö ja Pääesikunta kiistävät virallisen ohjeistuksen

Yleisradion mukaan kaksoiskansalaisiin liittyvät poikkeusratkaisut armeijan piirissä ovat lähtöisin Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen sähköpostitse välittämästä ohjeistuksesta. Puolustusministeri ja pääesikunta kiistävät yhä medialle väitteet.

Nimeltä mainitsematon Puolustusvoimissa työskennellyt upseeri kertoo Ylelle, että ”Puolustusvoimissa on ohjeistettu, mihin tehtäviin tiettyjen maiden kaksoiskansalaisia voi varusmiespalvelukseen määrätä ja mihin ei”.

– Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei saisi sijoittaa palvelemaan tiedustelutehtäviin, lennokkikoulutukseen, ilmavoimiin ja Rajavartiolaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettyyn koulutukseen, lähde väittää.

Hänen mukaansa ohjeistus on annettu Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen ja esimiesten toimesta, eikä sitä ole painettu virallisiin asiakirjoihin. Yle kertoo nähneensä sähköpostin, jolla ohjeistusta on annettu.

Jo aiemmin Kainuun prikaatista on vahvistettu, että eräässä prikaatin koulutushaaratilaisuudessa oli virheellisesti tiedotettu, että kaksoiskansalaisia ei oteta minilennokkikoulutukseen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) tviittasi keskiviikkona, ettei hän usko tiedustelulaitoksen antaneen tällaista ohjeistusta. Myös Pääesikunnan viestintäpäällikkö Eero Karhuvaara kiistää Helsingin Sanomille, että mitään ohjeistusta olisi. Hänen mukaansa juuri virallisen ohjeistuksen puute on voinut aiheuttaa ongelmia yksittäistapauksissa.

– Sähköposti ei ole mikään Puolustusvoimien ohjeistus. Ohjeet tehdään Pääesikunnassa, Karhuvaara sanoo.

Ministeri Niinistö korostaa, että ”puolustusministeriö ei ole tällaista ohjeistusta antanut virallisesti eikä epävirallisesti”.

– Jos tällaista on tapahtunut, silloin on toimittu voimassa olevan lain vastaisesti, Niinistö sanoo HS:lle.

Puolustusvoimat tiedotti ”virheistä”

Puolustusvoimat vastasi keskiviikkona myös yleisemmällä tasolla epäilyihin kaksoiskansalaisia syrjivistä käytännöistä. Tiedotteessa pääesikunta myönsi, että julkisuudessa on ollut esillä tapaus, jossa Kainuun prikaatissa varusmiehille ”oli tammikuussa virheellisesti suullisesti ja esitysaineistossa kerrottu, että lennokkijärjestelmän koulutukseen ei oteta kaksoiskansalaisia”.

– Selvityksen yhteydessä on myös tullut esiin epäilys toisesta tapauksesta, jossa on mahdollisesti annettu virheellistä ohjeistusta. Epäilty tapaus koskisi hyvin rajattua joukkoa varusmiehiä. Tämän tapauksen tutkinta on aloitettu ja siihen osallistuu myös Keskusrikospoliisi. Kumpikaan tapauksista ei edusta puolustusvoimien yleistä linjaa eikä virallista ohjeistusta, Puolustusvoimat toteaa tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan Puolustusvoimien työntekijöiden luotettavuuden arvioinnin väline on henkilökunnalle ja joillekin varusmiehille tehtävät turvallisuusselvitykset.

– Selvittämisen perusteena on aina kyseisen tehtävän asettamat turvallisuusvaatimukset, ei yksittäinen henkilö, Puolustusvoimat vakuuttaa.