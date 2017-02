Suomenvenäläinen kertoo painostuksesta: ”Ovelle tuli miehiä – tiesivät äitini osoitteen”

Venäläistaustainen, nimettömänä tässä jutussa esiintyvä mies kertoo Uudelle Suomelle joutuneensa venäläisten uhittelun kohteeksi pari vuotta sitten. Pietarista kotoisin oleva toimittaja Polina Kopylova nosti tapauksen esiin Puheenvuoron blogissaan.

Uuden Suomen haastattelema mies on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Kaksoiskansalaisia koskevat asiat ovat olleet yli viikon ajan julkisessa keskustelussa.

Mies kertoo, että venäjää puhunut mies tuli hänen kotiovelleen antamaan varoitusta.

–Siinä oli äänessä yksi ihminen minun suuntaani. Hän esti kengällään, että oven saisi auki tai kiinni. Siitä jo tavallaan säikähtää, hän kertoo Uudelle Suomelle.

Vierailijat puhuivat korrektilla venäjän kirjakielellä, eivätkä esimerkiksi kiroilleet tai uhkailleet suoraan.

–Viesti oli lyhyesti sanottu, että he ovat tietoisia, missä liikun ja kenen kanssa ja missä äitini asuu. He sanoivat myös äitini osoitteen. He sanoivat, että jos et halua, että sinulle tai läheisillesi koituu ongelmia, kannattaa välttää kaikkea aktiivisuutta Suomen venäjänkielisten suuntaan. Kannattaa keskittyä mieluummin luoviin hankkeisiisi.

Kävi ilmi, että miehet olivat tietoisia kohteensa liikkeistä ja olivat käyttäneet aikaa hänen asioidensa selvittelyyn.

–He olivat hyvin tietoisia siitä, kenen kanssa liikun. He viittasivat yhteen henkilökohtaiseen asiaan, josta kävi ilmi, että minua on seurattu. En tiedä kuinka pitkälle, onko seurattu fyysisesti vai esimerkiksi sähköposteja tai Skype-istuntoja, mies toteaa.

–Lopuksi sanottiin, että tästä ei kannata nostaa mitään meteliä vaan jättää tämä meidän välille. Siinä oli ainakin yksi toinen ihminen, koska kuulin, että he välillä keskustelivat keskenään. En ole varma oliko heitä enemmän, kolme tai neljä. Jos oli, he olivat hiljaa koko ajan.

Varoittelun kohteeksi joutunut kertoo kuulleensa, että samantyylistä lähestymistä on tapahtunut muillekin venäläistaustaisille.

–Olen kuullut, että on yritetty suorastaan aivopestä ja luvattiin erilaita taloudellista tukea. Lähipiirissä ei kukaan ole kuitenkaan tällaista kokenut.

Mies ei ole varma, keitä häntä varoitelleet olivat tai mihin he pyrkivät.

–Voi olla, että tämä oli joku täysin poliittisesti sitoutumaton henkilö, joka halusi yhdistää venäjänkielisiä liikemiehiä tai muuta vastaavaa. Hän ehkä yritti perinteisellä venäläisellä keinolla varoittaa ja vapauttaa omaa reviiriään.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kertoi viime viikolla, että kaksoiskansalaisiin liittyvää lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Hänen mukaansa kaksoiskansalaisia ei voisi palkata puolustusvoimien virkoihin.

Lue lisää aiheesta: Ministeri Niinistön ehdotus kaksoiskansalaisista ihmetyttää: ”Turvallisuushysteriaa”

Uuden Suomen haastattelema uhkailun kohteeksi joutunut mies näkee Niinistön ehdotuksen eriarvoistavana.

–Uskon, että suomalaiset poliitikot, järjestövaikuttajat ja johtajat ovat paljon mielenkiintoisempi kohde Venäjälle, jos ajatellaan lobbaustyötä kuin perusihmiset, joilla on kaksi passia.

–Jos mietitään sellaista tilannetta, että Suomi ja Venäjä joutuisivat konfliktiin, johon viitataan aina, että näissä tilanteissa ihminen ei sitten tietäisi, kenelle se olisi lojaali.

Hän ehdottaa, että puolustusvoimien virkaan hakevalle kaksoiskansalaiselle tehdään turvallisuusselvitys ja heitä voitaisiin antaa hänen valita kaksoiskansalaisuuden ja viran välillä.

–Yksilö on loppupäässä lojaali vain itselleen, eikä kansalaisuus voi tarkoittaa, että ihminen ikäänkuin myisi itseään valtiolle. Valtio voi päättää asioita minulta sen kummemin kysymättää ja näin kaikki valtiot käytännössä toimivat. Siksi en hyväksy ajatusta että minun pitäisi olla sokeasti lojaali jonkun valtion valitsemalle politiikalle vain koska minulla olisi kyseisen maan kansalaisuus. Jokaisen pitäisi voida käyttää omaa päätä ja toimia omien valkaumusten pohjalta, hän pohtii.

Asiasta Puheenvuoron blogissaan kertonut toimittaja Polina Kopylova on samoilla linjoilla.

–Itse muokkaisin rajoittamiseperiaatetta lisäämällä siihen seuraavan kaksoiskansalaisia koskevan ehdon: riippumatta siitä, minkä maan kansalaisuus hänellä on, virkaan hakeutuvan kaksoiskansalaisen tulisi viimeistään työhaastattelun aikana allekirjoittaa suostumus luopua tietyssä määräajassa toisesta kansalaisuudestaan, mikäli hänet valitaan virkaan, Kopylova kirjoittaa.