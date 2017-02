Näkökulma: Helsingin pormestarivaali on pimeä

Pormestarimalliin siirtymistä on Helsingissä perusteltu muun muassa avoimuuden lisääntymisellä sekä vaalituloksen suoremmalla heijastumisella kaupungin johtamiseen.

Avoimuus tarkoittaa tässä tapauksessa avointa poliittisuutta, koska tuleva pormestarin pesti on selkeästi poliittisen järjestelmän kautta täytettävä luottamustehtävä eikä halveksittu poliittinen virkanimitys. Tämä onkin perusteltu lähtökohta.

Käytännössä pormestarin ja erityisesti apulaispormestarien valinta ei tällä hetkellä äänestäjän silmin näytä kovin avoimelta. Pikemminkin järjestelmä on hämärä. Jos äänestäjä yrittää pohtia äänestyspäätöksensä vaikutusta pormestaripeliin, hän joutuu tekemään tämän pohdintansa sokkona. Viime päivinä on noussut esiin, että apulaispormestarit – neljä merkittävää kaupungin johtopaikkaa – valitaan systeemillä, jonka Helsingin puolueet kehittävät vasta vaalien jälkeen.

Äänensä jonkin puolueen kärki- eli pormestariehdokkaalle antava ei voi tietää, saako kyseinen puolue apulaispormestarin paikkaa, oli sijainti puolueiden suuruuslistalla mikä vain (jos puolue on muu kuin vaalivoittaja). Eikä sitä, haluaako kyseinen pormestariehdokas apulaispormestariksi paikan mahdollisesti avautuessa. Eikä sitäkään, haluaako kyseinen puolue nimittää pormestariehdokkaansa myös apulaispormestariksi, jos se on pesti, joka vaalien jälkeen on tarjolla.

Edes siitä ei ole varmuutta, saako suurin puolue uudelta valtuustolta pormestarinpallin. Tilanteen epävarmuutta ja uuden valtuuston roolia korosti Uuden Suomen haastattelussa SDP:n ryhmänjohtaja Tomi Sevander. Hänen näkökulmaansa selittää se, että SDP tuskin tulee olemaan vaalien suurin puolue Helsingissä. Kuten Helsingin Sanomat huomautti, tietynlainen vaalitulos voi aiheuttaa pelihaluja suurinta puoluetta vastaan. ”Jos jokin puolue voittaisikin vaalit ja periaatteessa pormestarin paikka näin kuuluisi sille, teoriassa kaksi tai kolme seuraavaksi sijoittunutta voisivat liittoutua ja koplata jonkun muun pormestariksi ohi voittajien”, HS pohtii.

Pormestarivaali olisi aito pormestarivaali, jos edes tästä suurimman puolueen nimitysasemasta olisi varmuus – ei vain puolueilla herrasmiessopimuksen myötä vaan myös äänestäjällä. Vasemmistoliitosta onkin vaadittu luottamuspaikkojen jakamiseen liittyvien pelisääntöjen sopimista ja julkistamista hyvissä ajoin etukäteen ennen vaaleja. Puolue pohjustaa varmaan omia asemiaan, mutta ehdotus olisi järkevä myös äänestäjän kuluttajansuojan kannalta.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.