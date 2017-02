Lakimies perkasi sote-paperit, varoittaa veronvälttelystä – ”Pääministeri Sipilä ei selkeästi muista…”

Työoikeuteen erikoistunut SDP:läinen lakimies Valtteri Aaltonen varoittaa verojen välttelystä sosiaali- ja terveysuudistuksen seurauksena. Hän perkasi hallituksen esityksen eikä löytänyt mitään määräyksiä, joilla pyrittäisiin rajoittamaan yksityisten terveyspalveluyritysten aggressiivista verosuunnittelua.

–Yksi sote-uudistukseen liittyvä kysymys on ollut huoli isojen yksityisten sote-yhtiöiden veronmaksusta. Tuntien isoja terveysyrityksiä omistavien kansainvälisten pääomasijoittajien mieltymyksen verosuunnitteluun, on ollut perusteltu pelko, että verorahoista kustannettavat sote-voitot katoavat ulkomaille ilman, että niistä juurikaan maksetaan veroja, Aaltonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

–Muistatteko kun viime keväänä pääministeri [Juha] Sipilä (kesk.) vakuutti, että nämä julkisella rahalla maksettavaa palvelua hoitavat sote-yhtiöt tulevat maksamaan veronsa Suomeen? Pääministeri itse selkeästi ei muista. Lakipakettiin nimittäin ei sisälly minkäänlaisia määräyksiä, joilla pyrittäisiin rajoittamaan mahdollisuuksia aggressiiviseen verosuunnitteluun, hän toteaa.

Hän viittaa sosiaali- ja terveysministeriön tammikuussa lausuntokierrokselle lähettämään hallituksen esitysluonnokseen sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännöstä.

Aaltosen kuvauksen mukaan lakiesityksen perusajatus on, että terveyskeskuksia ja muita perusterveydenhuollon yksiköitä ei enää saa pyörittää lainkaan perinteisenä julkisena toimintana, vaan jatkossa kaiken perusterveydenhuollon hoitavat asiakkaista kilpailevat yhtiöt, jotka voivat olla yksityis- tai julkisomisteisia.

Aaltosen mukaan lakiluonnoksen ainoa sote-yritysten verotusta koskeva kohta on lain 45 §, jossa asetetaan julkisella rahalla maksettavaa sote-palvelua tuottavalle yritykselle velvollisuus julkistaa tilinpäätöksensä ja verotuspaikkaa ja verotettavaa tulosta koskevat yhteenvetotiedot. Lakiesitykset perusteluissa puhutaan komeasti yhteiskuntavastuun toteuttamisesta julkisuuden kautta.

–Tosiasiassa tämä säännös on aika lailla yhtä tyhjän kanssa. Suomalaisen yhtiön on joka tapauksessa jo nyt toimitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, josta se on julkisesti saatavilla. Kun hyvin todennäköisesti yksityiset terveysjätit tulevat perustamaan julkisia terveyskeskuspalveluita varten erilliset tytäryhtiöt, kertovat kaupparekisteristä saatava tilinpäätös ja julkiset verotiedot näistä oikeastaan jo kaiken se, minkä lakiin nyt esitetty ”avoimuusvelvollisuuskin”. Näistä tiedoista ei pysty päättelemään verosuunnittelukuvioita, vaan näkee ainoastaan lopputuloksen, Aaltonen toteaa.

Hän kuitenkin korostaa, että kaikki terveysyritykset eivät harjoita aggressivista verosuunnittelua, mutta jos toimintaympäristö suosii sellaista toimintaa, saavat sitä harjoittavat selkeän kilpailuedun suhteessa vastuullisesti toimiviin yrityksiin.