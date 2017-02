SDP:n viestintäjehu jättää tehtävänsä – taas yksi politiikasta konsultiksi

SDP:n eduskuntaryhmän viestintävastaava Dimitri Qvintus siirtyy 15. helmikuuta Tekirille viestintäkonsultiksi. Hän kuvailee vuosiaan SDP:n sisäpiirissä mielenkiintoisiksi ja paljastaa ihailevansa kansanedustaja Lauri Ihalaista.

– On todella mielenkiintoista siirtyä viestintäalalle, joka kasvaa Suomessa jatkuvasti. Koen, että Tekir tarjoaa minulle erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää yhteiskunnallista osaamista ja lisätä vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, Qvintus sanoo Uudelle Suomelle.

Politiikasta viestintäyhtiöihin on aiemmin lähteneet muiden muassa kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen ja Jyrki Kataisen erityisavustaja Jussi Kekkonen.

Qvintus on toiminut viisi ja puoli vuotta SDP:ssä eri tehtävissä: peruspalveluministeri Maria Guzeninan avustajana, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen erityisavustajana sekä puolueen viestintävastaavana. Tätä ennen Qvintus työskenteli toimittajana.

Hän myöntää, että politiikan jättäminen on haikeaa.

– Olo on innostunut, mutta samalla tietysti haikea, kun olen ollut viisi ja puoli vuotta töissä politiikassa. Tässä on tutustunut valtavaan määrään ihmisiä ja saanut elinikäisiä ystäviä.

SDP:läisistä hän ihailee erityisesti Jutta Urpilaista, Antti Rinnettä ja Lauri Ihalaista.

– Olen nähnyt heidän [Urpilaisen ja Rinteen] lähellään, kuinka valtavaa omistautumista ja kuinka valtavan määrän työtä vaatii olla puolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri, Qvintus sanoo.

Hän kertoo yllättyneensä työssään miten suuren määrän työtä etenkin puolueen puheenjohtajat tekevät ja omistautuvat tärkeiksi kokemilleen asioille. SDP:n konkaripoliitikkoa Lauri Ihalaista hän muistaa seuranneensa nuorempana televisiosta.

– Mitä enemmän olen oppinut tuntemaan Lauria, sitä enemmän häntä ihmisenä arvostan ja kunnioitan. Jos Suomessa olisi enemmän poliitikkoja kuten Lauri Ihalainen, monet asiat olisi paljon helpompia Suomessa. Veikkaan, että jos jokaisella puolueella olisi oma Lauri Ihalainen, sote-uudistuskin olisi saatu maaliin jo kauan aikaa sitten, Qvintus naurahtaa.

Hän ihailee Ihalaisen kykyä sopia ja hakea ratkaisua.

– Hän ei koskaan tavoittele murskavoittoja, vaan ratkaisuja. Hän ei halua selättää vastustajaa, vaan haluaa, että neuvotteluista tullaan ulos ratkaisun kanssa. Hän ei koskaan mene henkilökohtaisuuksiin eikä puhu vastustajistaan pahaa selän takana, Qvintus kertoo.

SDP:n suurin muutos viiden vuoden aikana on Qvintuksen mielestä avautuminen ulospäin uudella tavalla.

– SDP:hen on helpompi tulla mukaan, kun on tarjottu sellaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotka eivät vaadi puolueen jäsenyyttä. Olemme käyneet laajempaa yhteiskunnallista keskustelua puolueen ulkopuolisten järjestöjen ja ihmisten kanssa. Se on ollut iso positiivinen muutos, hän sanoo.

Muutos on ollut jatkuvaa. Avautumisen kulttuuria aloittivat hänen mukaansa Urpilainen ja entinen puoluesihteeri Mikael Jungner ja sitä jatkoivat Rinne ja puoluesihteeri Reijo Paananen.

Qvintus kertoo saaneensa vuosien varrella hyviä ja houkuttelevia työtarjouksia, mutta on tätä ennen kieltäytynyt kaikista, koska on halunnut olla mukana SDP:n nostamisessa.

SDP on Ylen viimeisimmän gallupin mukaan suurin puolue yli 20 prosentin kannatuksella.

Rinne valittiin viime viikolla puoluekokouksessa puheenjohtajaksi selkein äänimäärin. Qvintus kuvailee puoluekokouksen tunnelmaa innostuneeksi.

– SDP on yhtenäinen joukkue ja se on erinomainen juttu. Se, että puheenjohtaja sai noin vahvan mandaatin jo ensimmäisellä kierroksella, kertoo siitä, että Antti on onnistunut puheenjohtajana hyvin, Qvintus sanoo.

– Voittamisen kulttuuri on palaamassa SDP:hen, hän toteaa.