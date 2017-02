Kaksoiskansalainen ehdottaa: ”Virkaan hakevalta sitoumus luopua toisesta kansalaisuudesta”

Pietarista kotoisin oleva toimittaja Polina Kopylova ehdottaa, että Suomen valtion virkaan pyrkivälle kaksoiskansalaiselle voitaisiin antaa vaihtoehdoksi luopua Venäjän kansalaisuudestaan, jos haluaa viran.

Hän korostaa, että kaikkia venäläistaustaisia ei voi niputtaa yhteen. Virkaan hakevan tilanne ja kytkökset pitää hänen mielestään selvittää yksilöllisesti.

–Venäjä ei ole mikään rauhallinen ja vakaa naapuri. Suurin turvallisuusriski suhteessa Venäjään aiheutuu siitä, että venäläisyhteisö Suomessa aletaan kokonaisuudessaan nähdä epäilyttävänä, ja näin asetetaan ihmiset ”ei kenenkään maahan”, Kopylova sanoo Uudelle Suomelle.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kertoi viime viikolla, että kaksoiskansalaisiin liittyvää lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Hänen mukaansa kaksoiskansalaisia ei pääsääntöisesti voisi palkata puolustusvoimien sotilasvirkoihin.

Kopylovan mielestä lakia voitaisiin muuttaa lisäämällä siihen ehto.

–Itse muokkaisin rajoittamisperiaatetta lisäämällä siihen seuraavan kaksoiskansalaisia koskevan ehdon: riippumatta siitä, minkä maan kansalaisuus hänellä on, virkaan hakeutuvan kaksoiskansalaisen tulisi viimeistään työhaastattelun aikana allekirjoittaa suostumus luopua tietyssä määräajassa toisesta kansalaisuudestaan, mikäli hänet valitaan virkaan, Kopylova kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kopylovan mukaan moni on muuttanut Venäjältä Suomeen, koska heillä oli lähtökohtaisesti perusluottamus, että Suomessa on paremmin kuin lähtömaassa.

–Sitten he joutuvatkin samaan tilanteeseen, mistä he ovat lähteneet. Sellainen ihminen joka ei luota kehenkään viranomaiseen on vähän huono homma. Sitä luottamusta yhteisössä pitää ylläpitää. Suomessa teidän asiat ovat turvassa, hoituvat, Kopylova sanoo.

Hän toivoo, että venäläissyntyisiä ei syrjittäisi, vaan katsottaisiin yksilöllisesti, onko henkilö hyvä kuhunkin virkaan.

–On hyvinkin varaa katsoa tapauskohtaisesti, koska ei niitä ihmisiä niin paljon ole hakeutumassa virkoihin, Kopylova sanoo.

Hän kuvailee Puheenvuoron blogissaan Venäjän suhdetta kansalaisiinsa.

–Venäjällä on kansalaisista omiva ote. Tätä todistavat jo byrokraattisten menetelmien monimutkaisuus ja vaativuus: jokaista toimea varten tarvitaan paljon huolella täytettyjä papereita, runsaasti aikaa, usein myös tuntuvia käsittelymaksuja ja päälle aimo tukku tuhoutuneita hermosoluja, Kopylova kertoo.

Hänen mukaansa Venäjän kansalaisuudesta luopuminen ei ole helppo prosessi byrokratian takia. Se vaatii paperityötä ja henkilökohtaisten syiden avaamista. Kopylovan mukaan Venäjällä on vahvaa omistavaa otetta ideologiassa, eikä valtio arvosta kansalaistensa tekemää valintaa suhteessa asuinmaahan ja identiteettiin.

–Venäjän erityisyyttä korostavan ideologian mukaan venäläinen ei edes kykene muuttumaan niin täysvaltaisesti, että lakkaa olemasta venäläinen: se on jo lähellä maanpetosta — ainakin henkisellä tasolla. Sen takia Venäjä katsoo, että ulkovenäläisten yhteisöjen asema maailmassa ei voi olla muuta kuin epävarma — pientä sortoa tai eriarvoisuutta suhteessa kantaväestöön on myös hyvä olla, jotta ulkovenäläiset muistaisivat, että vieras maa on aina mustikka, eikä mansikaksi ikinä muutu, Kopylova kirjoittaa.

Kopylova kertoi blogissaan venäläistaustaisesta ystävästään, joka oli joutunut painostuksen kohteeksi. Hän kertoi tarinansa Uudelle Suomelle nimettömänä.

