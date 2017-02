Näkökulma: Perussuomalaiset kokoomuksen ja EU:n vietävänä?

Hallituspuolue perussuomalaiset on ollut sote-uudistuksesta melko hiljaa, eikä se ole tuntunut puoluetta juuri haittaavan. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministerikin totesi syksyllä vain ”entä sitten” väittämään, että puolueella ei ole ollut näkyvää roolia sote-uudistuksessa.

Ministeri Pirkko Mattila ehätti perustelemaan, että puolueelle muut asiat ovat tärkeämpiä. Todellinen syy perussuomalaisten hiljaisuudelle lienee kuitenkin raadollisempi: puolueen on vaikea perustella kannattajilleen, miksi se soten yhteydessä kannattaa yhtiöittämistä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, puolueen mahdollinen puheenjohtajaehdokas Sampo Terho oli kuitenkin hiljattain Ylen Politiikkaradiossa perustelemassa yhtiöittämislinjaa. Terho totesi, että juuri tässä nimenomaisessa sote-asiassa yhtiöittäminen on välttämätöntä, koska sote-malliksi on valittu valinnanvapausmalli ja koska EU edellyttää, että julkisen sektorin ja yksityisen sektorin on voitava kilpailla samoilla pelisäännöillä. Oikein vakuuttavaa ja loogista.

Mutta hetkinen. Kun tarkastelemme lausuntoa lähemmin, huomaamme, että Terho nimeää kaksi perustelua yhtiöittämiselle: valinnanvapauden – suomeksi kokoomuksen, jonka lempilapsi valinnanvapaus on – sekä EU:n – perussuomalaisten suurimman inhokin.

Siis perussuomalaiset tekee, kuten kokoomus haluaa ja kaiken huipuksi piiloutuu EU:n selän taakse? Ei kuulosta kovin hyvältä, jos haluaa perussuomalaisten ajavan nimenomaan perussuomalaisten ohjelmaa.

Terhon lausunto asettuu nimittäin kiinnostavaan kulmaan myös, kun sitä vertaa perussuomalaisten kuntavaaliohjelman linjaukseen. Täsmälleen samana päivänä, kun Terho oli Politiikkaradiossa puolustamassa yhtiöittämistä, perussuomalaiset julkaisi kuntavaaliohjelmansa. Siinä sanotaan:

”Vastustamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden avaamista suuryritysten voitontavoittelulle.” Täsmälleen sama lause löytyy myös perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittisesta ohjelmasta vuodelta 2015.

Aika yksiselitteinen lausunto. Yhtiöittämistä ei vaaliohjelmissa mainita, mutta viesti on selvä. Toki puolue kannattaa vahvempaa roolia pk-yrityksille eli ei vastusta markkinoiden avaamista, mutta toisaalta jopa sote-valmistelua johtanut Tuomas Pöysti on myöntänyt aiheelliseksi huolen suuryritysten dominoivasta roolista valinnanvapauteen perustuvan sote-uudistuksen seurauksena.

Jopa valinnanvapauden suurimman kannattajan, kokoomuksen riveistä on kantautunut huolia kermankuorinnasta.

Vasemmistoliiton sote-kritiikki on perustunut jo pitkään suuryrityksillä pelotteluun.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tarjoilikin Politiikkaradiossa Terholle runsaasti täkyjä vastata tähän huoleen.

Terho ei niihin tarttunut.

Eikä hän tarttunut aiheeseen myöskään eduskuntakeskustelussa koskien tämän vuoden aiheita. Andersson nosti ryhmäpuheessaan jälleen esiin soten tekemisen bisnes edellä. Myös Terho turvautui pelotteluun, mutta paljon yleisemmällä tasolla:

”Jos Suomi ei kykene uudistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, on meillä edessämme kansallinen katastrofi”, hän sanoi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö, joka toimii tällä hetkellä vt. päätoimittajana.