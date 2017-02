Perussuomalainen kypsyi: ”Nyt riittää sumutus moottoripyöräverosta”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho vastaa suorin sanoin moottoripyöräveroon liittyviin väitteisiin. Terho viittaa kokoomuksen kansanedustajan Eero Lehden kolumniin Keski-Uusimaassa. Lehti väitti kolumnissaan moottoripyöräveroa ”perussuomalaisten kiihkoilemaksi”. Vastaavia väitteitä on Terhon mukaan kuultu aiemminkin.

–Nyt riittää sumutus moottoripyöräverosta, hän sanoo tiedotteessaan.

–Useampi taho on kiihkoillut moottoripyöräveron olevan perussuomalaisten keksimä ja ajama. Tämä ei pidä paikkaansa. Me ehdotimme veroa suurille veneille, mutta moottoripyörävero ei ole meidän keksintömme. Eduskuntaryhmämme on käynyt moottoripyöräverosta useita keskusteluja, joiden pohjalta tiedän, ettei meillä kukaan tätä veroa toivo, Terho jatkaa.

Hän korostaa, että hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet moottoripyöräverosta osana hallitusohjelman veropakettia. Hallituksen esitystä ei ole tuotu vielä eduskuntaan.

–En kuuntele näitä hallituskumppaneiden perättömiä syytöksiä enää. Perussuomalaiset ei ammattitaitoisena hallituspuolueena kampanjoi yhdessä sovittua hallitusohjelmaa vastaan, mutta sen voin ilmoittaa, että eduskuntaryhmämme ei moottoripyöräveroa halua. Meidän puolestamme sen voi mieluusti jättää toteuttamatta, jos hallituskumppanit tähän suostuvat, Terho toteaa.