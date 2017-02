”Komissio yrittää siivota maataloustukien byrokratiaviidakkoa - suomalaisten on oltava hereillä”

Euroopan komissio avasi sivuillaan viime viikolla kyselylomakkeen, jonka avulla kerätään kansalaisten ja järjestöjen mielipiteitä maatalouspolitiikan uudistamiseen. Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen (kesk.) mukaan on tärkeää, että mahdollisimman moni suomalainen toimija kertoo mielipiteensä.

–Komissio yrittää siivota maataloustukiin liittyvää byrokratiaviidakkoa. Tähän se tarvitsee viljelijöiden ja järjestöjen apua, Jäätteenmäki kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

–Maatalouspolitiikka on yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista. Vuonna 2014 maatalouspolitiikka käsitti 39 prosenttia koko EU:n budjetista. Maatalouspolitiikan saralla viedään eteenpäin ja toteutetaan monia EU:lle tärkeitä asioita, kuten ilmastotoimia, hän jatkaa.

Euroopan parlamentin vaalikausi on tullut puoliväliin. Käytännössä se tarkoittaa Jäätteenmäen mukaan sitä, että pikkuhiljaa katseet parlamentissa, jäsenmaiden neuvostossa ja komissiossa kääntyvät tulevan valmisteluun. Tästä on hänen mukaansa kyse myös nyt avatussa kyselyssä.

–EU:n vuotuista budjettia jopa suurempi merkitys on niin sanotulla monivuotisella rahoituskehyksellä. Nykyinen seitsemänvuotinen kehyskausi päättyy vuoteen 2020. Uuden kehyksen valmistelu on alkamassa ja sen kautta vaikutetaan voimakkaasti EU:n asialistaan ja tavoitteisiin tulevina vuosina. Tässä työssä meidän suomalaisten on oltava hereillä niin maatalouspolitiikassa kuin muillakin aloilla.

Jäättenmäki korostaa, että suuren kysymyksen valmistelun ylle luo myös brexit, sillä Britannia on yksi EU:n suurimmista rahoittajista.

–Ison maksajan poistuessa on säästöjä löydyttävä. Tämä on myös nettomaksajiin lukeutuvan Suomen etu.