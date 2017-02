Hjallis Harkimo avautuu veneverosta: ”Mitä järkeä - ei mitään!”

Kansanedustaja, liikemies ja myös purjehtijana tunnettu Harry ”Hjallis” Harkimo (kok.) vaatii hallitusta perumaan moottoripyörä- ja veneveron. Harkimon mukaan nämä verot eivät tule tuottamaan mitään, vaan synnyttävät vain uutta byrokratiaa.

–Jos mp-vero perutaan on peruttava myös venevero, se on varma. Mitä järkeä on verottaa kaikkia pikkuveneitäkin, ei mitään, hän toteaa Twitterissä.

Otto Brandt-konsernin johtaja Stefanie Brandt-Tallqvist ehdotti veneveron pyörtämistä Kauppalehden haastattelussa perjantaina. Brandt-Tallqvistin laskujen mukaan arvioitu 50 miljoonan euron verotuotto veneistä ja moottoripyöristä saattaa kääntyä nurinniskoin ja tappiota voi tulla jopa 85 miljoonaa euroa

Kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat puolestaan ilmoittivat perjantaina vastustavansa moottoripyöräveroa.

Nyt ois hallituksen viimein peruttava mp- ja venevero koska ne ei tule tuottamaan mitään. Synnyttää uutta byrokratiaa johon vero menee. — Hjallis Harkimo (@hjallisharkimo) February 10, 2017