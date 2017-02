Presidenttiehdokkaaksi nimetty Pekka Haavisto: ”Ammumme itseämme jalkaan mesoamisella”

Vihreiden puoluevaltuusto on nimennyt kansanedustaja Pekka Haaviston puolueen presidenttiehdokkaaksi.

–Viime aikoina maailmassa on tapahtunut paljon. Kansainvälinen sopimusjärjestelmä on haastettu, Haavisto totesi nimeämisensä jälkeen pitämässään puheessa.

Haaviston mukaan viime aikoina on nähty YK:n turvallisuusneuvoston halvaantuminen. Lisäksi Eurooppa on hänen mukaansa uudessa tilanteessa terrorismin nousun vuoksi.

–Olemme myös nähneet terrorismin nousun. Eurooppa on uudessa tilanteessa. Keskustelu on koventunut. Ne keinot joita meillä olisi puuttua terrorismin alkusyihin liittyvät juuri kehitysapuun, jota Suomi on leikannut, hän totesi.

Suomen osalta uhkakuvat liittyvät Haaviston mukaan kansainväliseen järjestykseen.

–Jostakin syystä hallitus on turvallisuuskysymyksissä valinnut mesoamisen tien, jonka kautta luodaan ja vahvistetaan uhkakuvia, joka ei ole meille hyödyksi. Me ammumme itseämme jalkaan tällaisella mesoamisella.

Haavisto oli vihreiden presidenttiehdokas myös edellisissä vaaleissa vuonna 2012. Silloin hän pääsi toiselle kierrokselle, jolla sai lähes 1,1 miljoonaa ääntä, eli 37,4 prosenttia äänistä. Sauli Niinistö valittiin presidentiksi 62,6 prosentin äänisaaliilla.

Keskusta on nimennyt presidenttiehdokkaakseen ensi vuoden presidentinvaaleihin kansanedustaja Matti Vanhasen. Entinen liikenneministeri, europarlamentaarikko Merja Kyllönen (vas.) kertoi perjantaina olevansa käytettävissä vasemmistoliiton presidenttiehdokkaaksi. Myös SDP:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen on kertonut harkitsevansa presidenttiehdokkuutta.