Ruotsalaiskenraalin heitto Suomen ”valloituksesta” puhuttaa: ”Ei kuulosta missään määrin uskottavalta”

Ruotsin sotatieteellisen akatemian sihteeri, kenraalimajuri Björn Andersson arvioi, että Venäjän joukot pystyisivät hyökkäämään Suomen läpi Ruotsin rajalle muutamassa päivässä. Arvio on aiheuttanut vilkkaan keskustelun Puheenvuorossa, osa pitää Anderssonin lausuntoa realistisena, osa ei.

–Venäjän pitäisi kyetä valmistelemaan hyökkäys täysin salassa Suomen, Ruotsin ja kaikkien muiden länsimaiden tiedustelulta. Suomen päihittäminen parissa päivässä vaatisi sitä, että Suomen koko sotilastiedustelu ei saisi mitään kautta informaatiota valtavasta Venäjän joukkojen keskittämisestä eikä mikään taho Suomessa aloittaisi vastatoimia. Hyökkäyksen pitäisi tulla täysin yllättäen rauhan aikana niin Suomelle kuin Ruotsille. Tämä ei kuulosta missään määrin uskottavalta, Turun Vihreiden nuorten puheenjohtaja Emil Sillanpää kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Turvallisuuspolitiikasta bloggaava Ari Pesonen puolestaan sanoo, että kenraalimajuri Andersson puhuu asiaa.

–Suomessa ja Ruotsissa ei ole alkuunkaan pystytty siinä sodankäyntitaktiikan vauhdissa, mihin Venäjä on kyennyt luomaan asevoimien yleisesikunnan päällikkö kenraali Valeri Gerasimovin johdolla. Niin Suomessa kuin myös Ruotsissa puolustuksen uudistamista vastaamaan nykyajan vaatimuksia reagointinopeudessa ei ole kyetty saamaan aikaan, jos lienee ollut edes halukkuutta. Tähän saakka kaikki uudistukset ovat menneet näpertelyksi ilman todellista vaikuttavuutta, Pesonen kirjoittaa omassa Puheenvuoron blogissaan.

Pesonen huomauttaa, että Venäjän asevoimat määrättiin torstaina yllätysharjoituksiin, joihin osallistuu 45 000 sotilasta ja 1700 sotakonetta.

–Kerta ei ole ensimmäinen, kun Venäjä rykäisee hyökkäysvalmiuteen vähintään noin 50 000 sotilaan armeijan ja täyden sotakoneistuksen vuorokaudessa. Nykysodankäynnin ensimmäinen avainsana on nopeus, toinen avainsana on nopeus ja kolmas avainsana on nopeus. Jos et kykene toimimaan parissa tunnissa, olet hävinnyt. Kykenisikö Suomi vastaamaan 24 tunnissa tai edes 48 tunnissa noin 50 000 sotilaan venäläishyökkäykseen ilman että ihan koko peli olisi parissa päivässä menetetty, hän kysyy.

Ruotsissa asuva Puheenvuoron bloggaaja Pertti Väänänen huomauttaa, ettei Andersson puhunut Suomen ”valloittamisesta”, vaan siitä, että Venäjä voisi saavuttaa 1-3 päivässä pohjoisen Ruotsin Suomen Lapin kautta tehtävällä hyökkäyksellä.

–Venäjä ei varmaankaan ko. tilanteessa hyökkäisi pelkästään Lappiin, vaan Etelä-Suomeen kohdistuisi myös vahva hyökkäys samanaikaisesti tai jopa ennen Lappiin tehtävään hyökkäystä. Tämä johtaisi siihen, että lähes kaikki Suomen operatiiviset joukot olisi sidottu Etelä-Suomen puolustukseen. Lappiin jäisi vain pääasiassa alueellisia joukkoja, joiden mahdollisuudet toimia hyökkäyksen pysäyttäjinä ovat rajalliset, hän kommentoi omassa blogissaan.

Väänänen muistuttaa Ala-Kurtissa olevasta Venäjän sotilastukikohdasta, joka on noin 60 kilometrin etäisyydellä Suomen rajasta.

–Tämä prikaati tulisi olemaan tämän mahdollisen läpimenohyökkäyksen eräs toteuttaja.

Björn Andersson kommentoi Ruotsin ja Suomen puolustusvalmiutta torstai-iltana Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

–Venäjän hyökkäyksen tavoitteena olisi suur-Venäjän luominen ja naapurimaiden saaminen valvontaan tavalla tai toisella, hän sanoi.