Mustaa listaa keräävälle sivustolle suuttunut yrittäjä V-blogissa: ”Vastuutonta”

Yrittäjä, Lahden kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Francis McCarron (kok.) ihmettelee Facebookissa vaikuttavaa Orjafirmat-sivustoa, joka arvostelee työharjoittelijoita käyttäviä työnantajia.

– Orjafirmat-sivusto syyttää yritystäni ja montaa muuta kotimaista yritystä orjatyövoiman käytöstä. Syykin on selvä: olemme tarjonneet työttömille nuorille kuukauden tai kahden työkokeilujaksoja, joissa he ovat päässeet tutustumaan yritykseemme. Samalla me olemme päässeet tutustumaan näihin henkilöihin sekä ihmisinä että työntekijöinä. Tämä käytäntö on ollut meille hyvä, ja mitä olen itse työkokeilijoilta kysynyt, myös heille, McCarron kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan