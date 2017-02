Eva Biaudet pyrkii pormestariksi: ”Helsingin tulee olla vastavoima”

RKP:n Helsingin piiri on yksimielisesti nimennyt kansanedustaja Eva Biaudet’n pormestariuehdokkaakseen tulevissa kuntavaaleissa. Biaudet linjaa olevansa vastavoima ahdasmieliselle ja epäinhimilliselle ilmapiirille.

–Helsinki asettaa koko maan kehityksen suunnan. On tärkeää, että meillä on avoin ja moderni Helsinki, joka on dynaaminen, monikulttuurinen ja puolustaa kaksikielisyyttämme. On aivan keskeistä nuorille ja vanhoille, että meillä on molemmilla kotimaisilla kielillä toimivia päiväkotipaikkoja ja vanhustenhoitoa, hyvistä kouluista puhumattakaan, Biaudet sanoo.

–Helsingin tulee olla vastavoima sille konservatiiviselle ja epäinhimilliselle politiikalle, johon koko hallitus nyt näyttää lähteneen, hän jatkaa.

Aikaisemmin pormestarikisaan ovat ilmoittautuneet kokoomuksen Jan Vapaavuori, vihreiden Anni Sinnemäki, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja SDP:n Tuula Haatainen.

Lisää aiheesta:

Helsinkiin viisi pomoa, palkat 10 000 €/kk – Mutta kukaan ei vielä tiedä, miten heidät valitaan

”Vaalien jälkeen alkaa kähmintä kulisseissa” – Varoitus todellisesta pormestaripelistä