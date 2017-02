Orjafirmat-listalle joutunut yrittäjä avautuu: Lopetan työkokeilut – ”Luo vääristyneet työmarkkinat”

Lahtelainen yrittäjä ja poliitikko Francis McCarron lopettaa työkokeilujen teettämisen Kelttikoru-yritykseensä liittyneen kritiikin seurauksena.

McCarron kertoo Puheenvuoro-blogissaan somemyrskystä, joka alkoi Orjafirmat-sivuston nostettua Kelttikorut 925 Oy:n työkokeilun esiin Facebook-sivullaan. Sivusto keskittyy palkattomia työharjoitteluita ja työkokeiluja teettävien yritysten kritisointiin.

Kelttikorut-yritystä kritisoitiin muun muassa siitä, että Hämeen TE-toimiston työttömälle antamassa määräyksessä ei mainittu, että tarjottu tehtävä oli palkaton työkokeilu. McCarronin mukaan tapauksessa oli kyse TE-toimiston virheestä, sillä yritys itse teki yhteydenotossaan selväksi, mistä on kyse.

McCarron kertoo, että Kelttikoruissa on ollut kahden vuoden aikana työkokeilussa neljä ihmistä. Kaksi heistä on ”kokenut hommat mielekkäiksi ja on myöhemmin työllistynyt meille osa-aikaisiksi”. Hän kertoo pyrkineensä näin löytämään yhdessä työtä tarvitsevien ihmisten kanssa polun, ”joka johtaa oikeaan työhön” ilman liiallista riskiä yrittäjälle.

– Työkokeilu ei ole sama asia kuin työ. Pitkään töiden ulkopuolella olleiden ihmisten perehdyttäminen uusiin hommiin ei ole yritykselle tuottoisaa toimintaa. Se voi parhaimmillaan hyödyttää kaikkia, jos paljastuu, että työtön oppii ja innostuu työstä, McCarron kuvaa.

– Yritykset tarttuvat mielellään mahdollisuuksiin, joita työvoimatoimisto tarjoaa oletuksella, että myös työtön voi hyötyä siitä, jos työkokeilujakson jälkeen työllistyy.

Nyt hän kuitenkin vetää johtopäätökset kohusta.

– Olemme yrityksessä tehneet nyt ratkaisun, että emme enää hae ihmisiä työkokeiluun. Olen kuullut ja ymmärtänyt ihmisten huolen. Palkaton työkokeilu luo vääristyneet työmarkkinat eikä se vie asioita joustavien, vapaan markkinatalouden mukaisten työmarkkinoiden maailmaan. Jos haluan toimia keinotekoista työllistämistä vastaan, täytyy elää niin kuin opettaa. En kuitenkaan suhtaudu edelleenkään kovin lämmöllä siihen, että vastaavia suomalaisia yrityksiä demonisoidaan lakien mukaan toimimisesta, McCarron kirjoittaa.

Hän toteaa tarjoavansa edelleen mielellään työttömille väyliä työllistyä tuettuun työhön, mutta ei enää työkokeilun kautta.

