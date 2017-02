S-ryhmä ja Kesko: Automaatio tulee ruokakauppaan – Prismaan avataan uusi ”lokeronouto”

Suomen kauppoihin suunnitellaan lisää automaatiota. Forssaan avataan tällä viikolla Suomen ensimmäinen ModulShop-automaattikauppa. Myös S-ryhmä ja Kesko etsivät uusia digitaalisia ratkaisuja kauppoihinsa.

–Ihan varsinaista automaattikauppaa Keskolle ei ole tulossa. Meillä automatisointi lähtee siitä, mitä asiakas voi tehdä itsepalvelun kautta ja miten voidaan automatisoida joitain osia. Esimerkiksi ruoan verkkokaupan myötä pystytään siirtymään siihen suuntaan, Keskon digitaalisten palvelujen kehitysjohtaja Arhi Kivilahti kertoo Uudelle Suomelle.

Myös S-ryhmä kehittää uusia tapoja hoitaa ruokaostokset.

–Tällä hetkellä ei ole automaattikauppaa suunnitelmissa, mutta perinteisen myymäläasioinnin lisäksi kehitetään ruuan verkkokauppaa. Siinä on testattu erilaisia ratkaisuja kuten lokeronoutoa eli voi tilata ruokaostokset verkosta ja noutaa ne lokerosta. Nyt tällainen uusi noutopiste on tulossa Espoon Olarin Prismaan viikon päästä, S-ryhmän verkkokaupan päällikkö Matti Torniainen kertoo Uudelle Suomelle.

S-ryhmällä on noutopisteitä myymälöiden yhteydessä eri puolella Suomea.

–Olemme huomanneet, että asiakkaat tykkäävät verkosta tehdä ostoksia. Noutopisteen helppous on siinä, että ihmiset voivat hakea ostoksensa silloin kun itselle sopii. Voi vaikka työmatkalla sovittaa ruokien noudon, Torviainen sanoo.

S-ryhmän Torniainen ja Keskon Kivilahti pitävät Forssaan tulevaa automaattikauppaa mielenkiintoisena kokeiluna.

–Tuo on ihan mielenkiintoinen kokeilu seurattavaksi, Torniainen kommentoi.

–Hienoa, että tällaisia asioita kokeillaan ja kehitetään, koska se on ainoa tapa saada selville, miten asiakkaat reagoivat. Tässä vähän liikaa kiinnitetään huomiota siihen, että se on automaattinen, eikä siellä ole yhtään myyjää. Kyllä ihmiset myöskin kaipaavat sitä inhimillistä kohtaamista, Kivilahti sanoo.

Hän ei usko, että kaupan työpaikat katoavat, vaikka automatisointia tulee lisää. Tehtävät kuitenkin todennäköisesti muuttuvat.

–Ihmisten välinen kontakti on tärkeä osa kauppaa. Isompi kysymys on se, miten voimme turhia vaiheita automatisoida sen sijaan, että kaikki automatisoidaan.

Kivilahti kertoo, että maailmalla suunnitellaan niin sanottuja ”puoliautomaattisia kauppoja”, joissa tuoretavara on esillä ja muuta tavaraa kerättäisiin varastotilassa.

–En uskalla luvata, että Keskolle on tulossa tällainen puoliautomaattikauppa, mutta otetaan askelia siihen suuntaan, että keräilyä voidaan automatisoida. Keskon näkökulmasta ei voi sanoa, onko tällaista automatisointia laajemmin, mutta siitä on merkkejä, että jossain vaiheessa siihen suuntaan maailma on menossa, hän sanoo.

