Ministeri esittää Vaasaa Teslalle: ”Nyt lähdemme tosissaan kisaan - miljardiluokan hanke”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan ministeriö tukee hanketta Teslan tehdashankkeen saamiseksi Suomeen.

–Toteutessaan se olisi miljardiluokan hanke, erittäin iso hanke, Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina.

Lintilän mukaan Finpro on selvittänyt hanketta yhdeksän kaupungin osalta. Tehtaan sijoittumiseen soveltuvia paikkakuntia on selvityksen mukaan useampia. Ministeriön valinta on Vaasa.

–Lopullisen valinnan tekee tietenkin Tesla. Vaasassa meillä on vahva ja toimiva energiaklusteri ja kokonaisharkinnan pohjalta se on meidän tarjouksemme tehtaan sijoituspaikaksi Suomessa, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

-Nyt lähdemme tosissaan kisaan. Pelaamme yhdessä samaan maaliin, jotta Teslan tehdashanke saadaan Suomeen. Kyse on toteutuessaan niin isosta investoinnista, että hyödyt ja tekeminen ulottuvat koko Suomeen, hän korosti.

Lintilä kertoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) tavanneen Teslan johtoa viime viikolla Norjassa.

–Heiltä on tulossa johtoa käymään ja keskustelemaan asiasta, Lintilä kertoi.

Teslan ensimmäinen Gigafactory valmistui Nevadaan viime vuonna ja yritys rakentaa vastaavan laitoksen Eurooppaan. Tesla julkistanee sijoituspaikan jo tänä vuonna. Viitisen miljardia dollaria maksanut Nevadan tehdas tuottaa litium-ioniakkuja ja sähköautojen vetolaitteistoja. Sähköautojen valmistus alkaa myöhemmin.

Vaasan vaalipiiriä edustavaa Mika Lintilää on arvosteltu kotiinpäin vetämisestä hankkeessa. Hän on kiistänyt väitteet.

Lintilä korosti tiedotustilaisuudessa, ettei Vaasaa valittu etukäteen, vaan ministeriö odotti Finpron selvitystä.

–Se täytyy sanoa, että Vaasa oli vauhdissa jo siinä vaiheessa, kun muu Suomi vielä nukkui.