Huomio kaksoiskansalaisista: ”Muutos saattaisi merkitä lapsen heittämistä pesuveden mukana”

Ulkosuomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestön Suomi-Seuran johtokunta ei pidä kaksoiskansalaisuutta koskevan lainsäädännön muuttamista tarpeellisena.

–Kaksoiskansalaisuuslainsäädäntö ei tarvitse mitään radikaaleja muutoksia. Se palvelee hyvin Suomea kansainvälistyvässä ympäristössä. Sen radikaali muutos saattaisi pikemmin merkitä lapsen heittämistä pesuveden mukana, Suomi-Seuran johtokunta sanoo kannanotossaan.

Johtokunta korostaa, että kaksoiskansalaisuus on ollut tärkeä mahdollisuus ulkosuomalaisille, jotka haluavat pitää yllä kulttuurista ja henkistä yhteyttä Suomeen. Heitä on tällä hetkellä Suomi-Seuran mukaan jopa 1,6 miljoonaa.

–Kaksoiskansalaisuus on kiinnostanut odotettua suuremmassa määrässä Suomeen muuttaneita siirtolaisia ja pakolaistaustaisia ihmisiä. Tämäkin loppujen lopuksi toimii Suomen hyväksi. Vaikka turvallisuusriskit on nähtävä, on ymmärrettävä myös, että niiden valvonta tapahtuu pääsääntöisesti muita teitä. Jopa pelkän Suomen kansalaisuuden omaavat ihmiset joutuvat turvallisuuskontrolliin hakiessaan tehtäviä, jotka sivuavat valtion turvallisuutta, kannanotossa todetaan.

Keskustelu kaksoiskansalaisista sai alkunsa Ylen uutisoitua kaksoiskansalaisiin liittyvistä poikkeusratkaisuista puolustusvoimissa.

