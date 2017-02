Raju riita avioliittolaista: ”Kokoomus on valmis riskeeraamaan pitääkseen perussuomalaiset tyytyväisinä”

Eduskunnan lakivaliokunnan päätös, jonka mukaan aloite tasa-arvoisen avioliittolain kumoamisesta etenee täysistunnon käsittelyyn saa osakseen kovaa arvostelua valiokunnan sisältä. Lakivaliokunta päätti tiistaina, että se laatii asiasta mietinnön ja esittää aloitetta hylättäväksi. Päätös hylkäävän mietinnön laatimisesta tapahtui äänin 12-4. Yksi valiokunnan jäsen äänesti tyhjää.

Vihreiden kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Emma Kari syyttää kokoomusta perussuomalaisten miellyttämisestä. Helsingin Sanomat uutisoi marraskuussa, että perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini on uhkaillut hallituskumppaneita sillä, että jos Aito avioliitto-kansalaisaloitteesta ei tehdä mietintöä, niin perussuomalaiset tulee vaikeuttamaan hallitusyhteistyötä.

–Kokoomus on valmis riskeeraamaan tasa-arvoisen avioliittolain pitääkseen perussuomalaiset tyytyväisinä. Lakivaliokunnan kokoomusjohto puskee ns. ”Aito avioliitto” -kansalaisaloitteen eduskunnan täysistunnon äänestykseen täysin häpeällisellä aikataululla. Syy tähän on se, että kahden viikon kuluttua tasa-arvoinen avioliitto astuu voimaan. Sen jälkeen lain kaataminen olisi perustuslain vastaista. Kokoomus näyttää luvanneen perussuomalaisille vielä yhden mahdollisuuden piinata sateenkaariperheitä julkisesti eduskunnan istuntosalissa, Kari kirjoittaa Facebookissa.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja ja niin ikään lakivaliokunnassa istuva Mikko Kärnä puolestaan pyytää anteeksi sateenkaariperheiltä.

–Pyydän henkilökohtaisesti anteeksi sateenkaariperheiltä, jotka joutuvat kuuntelemaan asian käsittelyn vielä kertaalleen. Läpimenoon aloitteella ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia, vaan tasa-arvoinen avioliitto on tullut jäädäkseen. On erikoista, että asia nousi perussuomalaisten piirissä niin suureksi, että he vaativat ehdottomasti asian käsittelyä salissa. Mielestäni aloite olisi voitu haudata lakivaliokunnassa jo tänään, mutta hallitusyhteistyön nimissä jouduin äänestämään mietinnön laatimisen puolesta. Pyydän tätä henkilökohtaisesti anteeksi ja kannan siitä vastuun, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Emma Kari kertoo, että lakiovaliokunnassa vaadittiin kuultavaksi sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä selvitystä siitä, miten uuden avioliittolain kaataminen vaikuttaisi lasten hyvinvointiin.

–Nämä ehdotukset kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset äänestivät kumoon. Lapsivaikutusten arviointia ovat vaatineet aikaisemmin myös perussuomalaiset, nyt he äänestivät niitä vastaan. Onneksi kuitenkin enemmistö valiokunnassa ja todennäköisesti täysistunnossa äänestääkin kansalaisaloitteen hylkäämisen puolesta. Silti tämä on häpeällistä ihmisten kiusaamista. Vaihtoehtona olisi ollut antaa tämän yhdenvertaisuuden vastaisen aloitteen raueta jo valiokunnassa, ilman asian viemistä täysistuntoon, hän kommentoi.

Mikko Kärnä lupaa tehdä kaikkensa, että asia kaadetaan eduskunnan suuressa salissa lopullisesti eikä siihen tarvitse enää palata.

–Eduskunta on päättänyt asian jo kertaalleen. Olisi parlamentarismin halventamista, mikäli lainsäädäntötyömme olisi näin poukkoilevaa. Tämä tulisi jokaisen tunnustaa, oli tasa-arvoisesta avioliittolaista sitten mitä mieltä tahansa. Avioliitto taas on maallisen lainsäädännön näkökulmasta taloudellinen sopimus kahden täysivaltaisen ihmisen välillä, eikä siihen tule sotkea uskonnollisia näkökulmia. Uskontokunnat päättäkööt itsenäisesti suhtautumisestaan samaa sukupuolta olevien avioliittoihin, mutta maallisesta näkökulmasta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla ainoa päätöksentekoa ohjaava prosessi, hän toteaa.

Asiaa kommentoi myös vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö, jonka mukaan olisi ollut arvokasta hylätä esitys jo valiokunnassa. Hän uskoo, että enemmistö lakivaliokunnan jäsenistä äänestää esitystä vastaan.

–On itsessään ihmisiä loukkaavaa, että hallituspuolueet junailee eduskunnan äänestykseen tasa-arvoista avioliittoa kumoavan esityksen. Saman sukupuolen parit odottaneet vuosikymmeniä. Hyväksytyn lain haasto loppumetreillä arvotonta hallitukselta -vain Soinia miellyttääkseen, hän kommentoi Twitterissä.

Saman sukupuolen parit odottaneet vuosikymmeniä. Hyväksytyn lain haasto loppumetreillä arvotonta hallitukselta -vain Soinia miellyttääkseen. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) February 14, 2017

Opetus- ja kulttuuministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen vastasi tiistai-iltana arvosteluun. Hän sanoo, että kokoomuslaiset pitivät valiokunnassa huolta, että pohjaesityksenä on aloitteen hylkääminen. Esityksen hylkäämisestä teki Grahn-Laasosen mukaan Outi Mäkelä (kok.) ja sitä kannatti Mari-Leena Talvitie (kok.).

–Oma mielipiteeni on, että on arvoton näytelmä äänestää uudestaan jo hyväksytystä asiasta, mutta parlamentaarista demokratiaamme on kunnioitettava. Itse tulen äänestämään aloitetta vastaan, ja uskon että moni kokoomuslainen äänestää samoin, Grahn-Laasonen kommentoi.

Lue lisää: Kokoomusministeri vastaa arvostelijoille: ”Arvoton näytelmä”

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ilmoitti perjantaina, ettei perustuslain syrjintäkiellosta aiheudu sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka estäisivät kansalaisaloitteen mukaisen lain säätämisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Samalla perustuslakivaliokunta myönsi, että sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista ajavassa kansalaisaloitteessa on ongelmia perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

–Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen taannehtivuudesta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon, valiokunta sanoi.

Perustuslakivaliokunta ja sen kuulemat oikeusoppineet olivat kuitenkin ainakin jossakin määrin eri linjoilla Aito avioliitto -kansalaisaloitteen perustuslainmukaisuudesta. Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista nimittäin vain yksi katsoi, että Aito avioliitto -kansalaisaloite ei olisi perustuslain vastainen.

Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa näillä näkymin perjantaina. Sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan 1. maaliskuuta.

