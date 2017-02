Kokoomusministeri vastaa arvostelijoille: ”Arvoton näytelmä”

Opetus- ja kulttuuministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen vastaa arvosteluun, jota kokoomus sai osakseen eduskunnan lakivaliokunnan päätettyä tiistaina, että aloite tasa-arvoisen avioliittolain kumoamisesta etenee täysistunnon käsittelyyn.

–Eduskunnassa äänestetään taas kerran avioliittolaista, kun kansalaisaloite tasavertaisen avioliittolain perumisesta tulee suureen saliin. Perustuslakivaliokunta katsoi, että aloite ei ole ongelmaton, mutta sen käsittelylle ei ole estettä. Siksi lakivaliokunta teki aloitteesta mietinnön, Grahn-Laasonen kertoo Facebook-kirjoituksessaan.

Vihreiden kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Emma Kari syytti aikaisemmin tiistaina kokoomusta perussuomalaisten miellyttämisestä. Helsingin Sanomat uutisoi marraskuussa, että perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini on uhkaillut hallituskumppaneita sillä, että jos Aito avioliitto-kansalaisaloitteesta ei tehdä mietintöä, niin perussuomalaiset tulee vaikeuttamaan hallitusyhteistyötä.

Lakivaliokunta päätti, että se laatii asiasta mietinnön ja esittää aloitetta hylättäväksi. Päätös hylkäävän mietinnön laatimisesta tapahtui äänin 12-4. Yksi valiokunnan jäsen äänesti tyhjää. Grahn-Laasosen mukaan kokoomuslaiset pitivät valiokunnassa huolta, että pohjaesityksenä on aloitteen hylkääminen. Esityksen hylkäämisestä teki hänen mukaansa Outi Mäkelä (kok.) ja sitä kannatti Mari-Leena Talvitie (kok.).

–Oma mielipiteeni on, että on arvoton näytelmä äänestää uudestaan jo hyväksytystä asiasta, mutta parlamentaarista demokratiaamme on kunnioitettava. Itse tulen äänestämään aloitetta vastaan, ja uskon että moni kokoomuslainen äänestää samoin, Grahn-Laasonen kommentoi.

