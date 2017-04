Suurlähettiläs Uutissuomalaiselle: ”Jos suomalaiset tietäisivät Irakin tilanteesta, suhtautuminen pakolaisiin olisi erilaista”

Suomen Irakin-suurlähettiläs Päivi Laine sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että Suomesta Irakiin palautettujen ihmisten kohtaloa ei pystytä seuraamaan käytännössä mitenkään.

Suomi neuvottelee parhaillaan Irakin kanssa yhteistyöpöytäkirjasta, jonka tarkoituksena on helpottaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia Irakiin. Kyseessä on samanlainen kevyempi versio palautussopimuksesta kuin Afganistanin kanssa on. Ilman sopimustakin maahan palautetaan turvapaikanhakijoita myös vastentahtoisesti.

–Irakissa on käyty sotaa vuosikausia. Jos suomalaiset tietäisivät Irakin tilanteesta, suhtautuminen pakolaisiin olisi erilaista, Laine sanoo.

Osa kielteisen päätöksen saaneista lähtee Suomesta takaisin Irakiin vapaaehtoisesti Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n kautta. He saavat paluurahan, joka helpottaa perusasioiden kuntoon saattamista.

Suomen pitäisi pystyä seuraamaan, mitä palautetuille tapahtuu kotimaahan saapumisen jälkeen. Laineen mukaan se on vaikeaa.

– Irakissa ei ole täsmällisiä väestötietoja ja rekistereitä. Bagdadissa voi lähteä ja hävitä viranomaisilta heti lentokentällä, eikä kukaan tiedä, mistä hänet löytää.