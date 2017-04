Luvassa poikkeuksellisen talvinen pääsiäinen: ”Suihkuvirtauksessa kylmä kuoppa - kevät tyssää Suomessa”

Pääsiäisen sää on ennusteiden mukaan tänä vuonna poikkeuksellisen kylmä.

–Pilvisyys on runsasta ja räntä- tai lumikuuroja tulee monin paikoin. Öisin sää selkenee osin ja pakkasta on yleisesti 5-15 astetta, paikoin enemmänkin, Ilmatieteen laitoksen ennusteessa sanotaan.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas sanoo, että voidaan puhua takatalvesta.

–Valtaosassa Suomea, Ruotsia ja Norjaa vuorokauden keskilämpötila on jäämässä nollan alapuolelle; Keski- ja Pohjois-Suomessa pääsiäisviikonloppuna on pakkasta yötäpäivää, mikä on tähän aikaan vuodesta melko harvinaista. Kaiken kaikkiaan voidaankin siis puhua jonkin sortin takatalvesta ja talvisesta pääsiäisestä, hän kirjoittaa Forecan blogissa.

Syynä poikkeuksellisen kylmään säähän on arktinen oskillaatio (AO), eli pohjoisen napa-alueen ja pohjoisten keskileveysasteiden välinen ilmanpaine-ero.

–Negatiivisen AO:n aikana ilmanpaine-ero on pienentynyt, jolloin napa-alueella vallitsee tavanomaista korkeampi ilmanpaine ja keskileveysasteilla matalapainetoiminta voi olla heikompaa. Tällöin keskileveysasteiden suihkuvirtaukseen voi tulla laajempiakin mutkia, ja kuluneen huhtikuun aikana yksi suihkuvirtauksen mutka on muodostunut läntisen Euroopan ylle. Suihkuvirtauksen kylmä kuoppa on asettumassa nyt pidemmäksi aikaa Pohjois- ja Keski-Euroopan ylle, joten kevään eteneminen tyssää erityisesti Skandinaviassa ja Suomessa, Mäntykannas sanoo.