Tutkija: Näin takaisin muslimeille tasa-arvoisen kohtelun Suomessa ilman suurmoskeijaa

Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja luennoitsija Alan Salehzadeh esittää ”keskitien ratkaisua” siihen, miten muslimeille voitaisiin taata samat oikeudet kuin muillekin uskonnollisille vähemmistöille, ilman, että suurmoskeijahankkeeseen suostutaan.

–Vastustan suurmoskeijahanketta, mutta muslimiväestölle on taattava tasapuoliset mahdollisuudet oman uskontonsa harjoittamiseen. Suomen perustuslaki sekä Euroopan ihmisoikeussopimus takaavat kaikille oikeuden harjoittaa tai olla harjoittamatta valitsemaansa uskontoa. Valtiolla on velvollisuus kohdella kaikkia kansalaisia tasa-arvoisesti, hän linjaa blogissaan, jonka otsikko on "Näin takaisin muslimiyhteisölle tasa-arvoisen kohtelun Suomessa".

Salehzadehin mukaan pieniä moskeijoita voidaan rakentaa lisää.

–Kun puhutaan ”muslimeista”, on hyvä muistaa että valtaosa muslimimaista tänne tulleista ihmisistä ei ole lainkaan uskonnollisia. Kun puhutaan 30 000 sunnimuslimista Suomessa, lukuun lasketaan kaikki meikäläisenkin kaltaiset, jotka eivät ole lainkaan uskonnollisia. Oikeasti hurskaita muslimeita on melko vähän, hän korostaa.

–Tämä pieni hurskaiden muslimeiden joukko jakaantuu vielä kymmeniin eri haaroihin, riippuen kielestä, etnisyydestä ja uskonnontulkinnasta. Tällä hetkellä jokaisella näistä kymmenistä haaroista on oma moskeijansa Suomessa. Minusta tämä on ihan toimiva systeemi. Jos jokin ryhmä kokee nykyiset rukoustilansa liian ahtaaksi, he voivat hakea vaikka lainaa pankista ja laajentaa rukoushuonettaan tai perustaa uusi sellainen. Näin taataan, että kaikki voivat harjoittaa uskontoaan valitsemassaan yhteisössä Suomen lakien mukaisesti. Islamissa rukoillaan monta kertaa päivässä, joten senkin vuoksi on hyvä että rukouspaikka, vaikka pienikin, sijaitsee oman kodin tai työpaikan vieressä, Salehzadeh jatkaa.

Hän huomauttaa samalla, että rukoushuoneet tulee tasa-arvon nimissä sallia, mutta samalla olisi oltava tarkkana siitä, että niiden yhteyteen ei rakenneta ”kulttuuri- ja ajanvietepaikkoja”, kuten Helsinkiin kaavailtuun suurmoskeijaan tulisi.

–Se, että on oma erillinen uimahalli tai urheilusali moskeijan yhteydessä ei sitten enää liitykään uskonnon harjoittamiseen, vaan haluun pysytellä erillään valtaväestöstä, Salehzadeh kommentoi.

–Hurskaat muslimit haluavat noudattaa islamilaista sharia-lainsäädäntöä. Se on uskonnon ydin. Valitettavasti monelta osin sharia on kuitenkin ristiriidassa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Pitää olla valppaana siitä, ettei muslimiyhteisö eristäydy ja ryhdy elämään ”valtio valtiossa” -tavalla, jossa heillä on kaikki omat palvelunsa ja varjolainsäädäntönsä ja he voivat viettää kaiken aikansa muslimeille tarkoitetussa erityisympäristössä, hän varoittaa.

Salehzadehin mukaan Suomen lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että viranomaiset voivat valvoa moskeijoita entistä tarkemmin.

–Niissä tulisi opettaa ja saarnata ainoastaan materiaalia, joka on viranomaisten etukäteen hyväksymää. Näin toimitaan myös monissa muslimimaissa, miksei siis Euroopassakin.

Moskeijahanke nousi Helsingin osalta yhdeksi kuntavaalien keskeisistä keskustelunaiheista ja sunnuntaina käytyjen vaalien äänikuningas oli moskeijaa vastustava Jan Vapaavuori (kok.).

Rakennusvirasto tiedotti keskiviikkona moskeijahankkeen etenemisen aikataulusta. Päätösehdotus asiasta valmistuu syys–lokakuussa 2017.

