Viisi syytä perussuomalaisten vaalitappiolle - Kansanedustaja: ”Siellä tappio, missä lihava riita”

Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo listaa Puheenvuoron blogissaan syitä perussuomalaisten kuntavaalitappiolle. Puolueen kannatus laski 8,8 prosenttiin.

Elon mukaan selkein syy ovat hallituksen toimet Suomen talouden tasapainottamiseksi.

–Tämä ei ollut yllätys. Perussuomalaisetkin sanoi eduskuntavaaleissa että valtion velkaantuminen on taitettava. Isänmaan voitto on tässä puolueen tappio. Perussuomalaisten on luotettava ja tehtävä töitä sen eteen, että seuraavan kahden vuoden aikana työllisyys nousee, hän kommentoi.

Toiseksi syyksi vaalitappioon Elo nostaa puolueen sisäisen riitelyn.

–Siellä tappio, missä lihava riita. Suomalaiset eivät pidä turhasta kinasta, vaan antavat oikeudenmukaisen tuomionsa. Sama koskee kaikkia puolueita. Tämä voidaan nyt korjata, jokaisessa kunnassa erikseen.

Kolmantena Elo mainitsee kohu-uutiset.

–Erityisesti nuoret naiset ovat sanoneet minulle, että heidän luottamustaan puolueeseen nakertaa nähdä samat naamat kerta toisensa jälkeen julkisuudessa selittelemässä tekemisiään. Tässä on peiliin katsomisen paikka eikä peiliä voi syyttää, jos naama on vino. Media saattaa kohdella perussuomalaisia joskus muita puolueita ankarammin, mutta näitä nuoria naisia ei kiinnosta selittely, vaan oman toiminnan parantaminen. Tässä joukossa perussuomalaisilla on suuri kannatuspotentiaali, jossa keskeistä on poliittinen uskottavuus ja hyvä viestintä. Tähän tulevan puoluejohdon on tartuttava, hän analysoi.

Elon listan neljäs syy on useiden puolueen miesäänestäjien kotiin jääminen ja viides syy puolueen ja koko hallituksen viestintä.

