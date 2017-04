Asiantuntija varoittaa soten riskeistä: ”Emme voi millään rahalla poistaa kuolevaisuuttamme”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen pitää sote-uudistuksen osaksi kaavailtua kilpailun lisäämista ja markkinoiden luomista terveydenhuoltoon huonona ajatuksena.

–Olen itse toiminut sekä Euroopan unionin komission että STM:n sote-asiantuntijaryhmässä arvioimassa kilpailun vaikutuksia terveydenhuoltojärjestelmään ja ennen kaikkea terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Maailmalta ei juurikaan löydy esimerkkejä siitä, että kilpailumekanismi tuottaisi terveyttä, Lehtonen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän sanoo, että teoreettisesti ajatellen vapaa kilpailu voisi laskea terveydenhuollon kustannuksia. Käytännössä näin ei Lehtosen mukaan kuitenkaan tapahdu.

–Syynä tähän on pitkälti se, että terveydenhuollon markkina ei koskaan tyydyty samalla tavalla kuin esimerkiksi kulutushyödykkeiden markkina. Ihmiset kun ovat kuolevaisia ja emme voi millään rahallakaan tätä kuolevaisuuttamme poistaa. Siksi potilaat, jos heillä rahaa on, ovat lopulta valmiita käyttämään yhä kasvavia rahasummia varsin marginaalisten hyötyjen saavuttamiseen. Riski tälle lisääntyy, jos potilas ei palvelujen hankkimiseen käytä omaa rahaansa vaan yhteiskunnan varoja. Terveyttä ja sairautta koskeva tiedon epäsuhta potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä lisää vielä riskiä sille, että kuluttajana toimiva potilas ostaa itselleen tarpeettomia ja vaikuttamattomia palveluja, kun niitä ammattilainen hänelle myy, Lehtonen sanoo.

Toinen ongelma markkinaehtoisessa terveydenhuollossa on Lehtosen mukaan se, että yritysten perustoimintatapaan kuuluu pyrkimys kasvaa ja tehdä voittoa.

–Terveydenhuoltoalalla toimivat yritykset siis pyrkivät lisäämään myyntiään ja myymään tuotteensa niin kalliiseen hintaan, kuin ostaja on valmis maksamaan. Hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta on lääketeollisuus, jonka kannattavuus on samalla tasolla aseteollisuuden kanssa. Se myisi tuotteitaan vielä enemmän, jollei kustannusten kasvun pelossa lääkkeiden markkinointia olisi rajoitettu. On kuitenkin paljon vaikeampaa rajoittaa terveydenhoitopalveluita myyvien yritysten markkinointia, koska ennalta ehkäisevä terveydenhuolto perustuu pitkälti juuri terveysvalistuksen markkinointiin.

Kolmas keskeinen ongelma liittyy Lehtosen mukaan terveydenhuollon markkinoiden toimimiseen. Hän viittaa EU:n komissiolle laadittuun raporttiin (Competition among health care providers in the European Union – Investigating policy options), jonka mukaan kilpailun toimiminen terveydenhuollossa edellyttää muun muassa sitä, että toimijoiden tulo markkinoille on helppoa ja että jonkun toimijan poistuminen markkinoilta ei saa aiheuttaa merkittävää markkinahäiriötä tai vaarantaa potilaiden terveyttä.

Lehtonen sanoo, että mekanismeja tämän varmistamiseksi ei Suomen sote-uudistuksessa ole onnistuttu luomaan.

–Onkin paljon helpompaa purkaa vanha solidaarisuusperiaatteeseen perustuva terveydenhuoltojärjestelmä, kuin rakentaa uusi markkinaehtoisesti toimiva järjestelmä, jossa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuisivat. Asiantuntijat kehottavatkin tältä osin varovaisuuteen terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa ja aina kokeilemaan uutta toimintamallia ennen sen laajaa käyttöönottoa, hän kommentoi.

Myös Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus VATT on varoittanut sote-uudistuksen riskeistä. Sen tutkijoiden mukaan yksityisille palveluntuottajille maksettavien korvausten perusteet voivat huonosti määriteltyinä pahimmillaan johtaa siihen, että tuottajat valikoivat terveitä ja mahdollisimman ”kannattavia” potilaita sairaiden ja kalliiden potilaiden sijaan.

Lue lisää: VATT varoittaa: Valinnanvapaudessa iso riskitekijä – ”Voi syntyä kannustin terveiden potilaiden valikointiin”