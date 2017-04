Espanjaan muuttanut toimitusjohtaja: ”Mikäli lasket työmahdollisuudet suomen kielen varaan, mieti vielä”

Espanjassa asuva Camiro Grupo Internacionalin toimitusjohtaja Kari Rosenlöf neuvoo blogissaan niitä, jotka haaveilevat muutosta Espanjaan ja muistuttaa, että arki on arkea myös ulkomailla.

–Täällä normaali arki on juuri niin kuin muuallakin maailmassa. Aamulla aikaisiin ylös, töihin ja lapset kouluun. Toki erilaisissa maisemissa, mutta arki täysin kaikille sama. Samat arkiset ongelmat tulee varmasti kannettua itsekullakin mukanaan noin 4500 kilomeriä tänne Espanjaan. Näin se vain menee, asut sitten missä päin vain maailmaa tahansa. Välimatkalla ei ole väliä, hän kirjoittaa.

Rosenlöf sanoo saavansa usein kysymyksiä suomalaisten työmahdollisuuksista Espanjassa. Hän muistuttaa, että samoista työpaikoista kilpailee 46 miljoonaa ihmistä.

–Mahdollisuuksia varmasti on, mutta kielitaito on täällä enemmän kuin tärkeä. Täällä rannikolla tapaa päivittäin ihmisiä, jotka puhuvat sujuvasti montaa eri kieltä, kuten saksaa, ranskaa, venäjää, englantia, espanjaa jne. Nämä kaikki henkilöt työmarkkinoilla kilpailijoina. Mikäli lasket työmahdollisuudet pelkän suomen kielen varaan ja muutat Espanjaan, niin sanoisin, että mieti vielä hetki, olet todellakin heikoilla. Toki asia riippuu sijainnista, mutta puhun nyt eteläisestä Espanjasta ja muista alueista, kuin Fuengorila. Sisämaassa ja muualla Espanjassa kielitaidon on oltava espanjan kieli, hän vastaa.

Hän varoittaa myös halvasta alkoholista.

–Juot päiväkännit edullisimmillaan yhdellä eurolla. Mikäli sinulla on ongelmia perheen, talouden, alkoholin tai minkä tahansa kanssa, niin ne eivät korjaannu täällä varmasti. Olen nähnyt jo niin monta esimerkkiä, että parempi lähteä puhtaalta pöydältä. Selvitä asiasi ja jätä ne ongelmat sinne Suomeen ja käy ne jo siellä lävitse. Tällä ne eivät varmasti parannu, vaan toisin päin, ne pahenevat.

Rosenlöf muistaa mainita myös ulkomaille muuton positiiviset puolet.

–Voi uskomaton sitä tunnetta ja sitä matkaa, johonka seikkailuun pääset menemällä nöyrästi tämän maan kulttuuriin, kieleen, historiaan ja siihen kaikkeen mitä ikinä vastaan tuleekaan avoimin ja kirkkain mielin. Saat ystäviä, jotka eivät sinua koskaan unohda ja paljon, paljon muuta.