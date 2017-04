Sotatieteiden tohtori: ”Suomella ainutlaatuinen tilaisuus edistää eurooppalaista turvallisuutta”

Sotatieteiden tohtori, Instan kyberturvallisuus- ja kehitysjohtaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden profesori Jarno Limnéll sanoo, että Helsingissä perustettu Eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus on tunnustus suomalaiselle kokonaisturvallisuuden mallille. Limnéllin mukaan keskus nostaa myös Suomen kansainvälistä profiilia EU:n ja Naton välisen yhteistyön tiivistämisessä hybridiuhkien torjumiseksi.

–Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli, jossa yhteiskunnan eri toimijat osallistuvat laaja-alaisesti turvallisuuden luomiseen, on herättänyt arvostusta niin EU:n kuin Naton piirissä. Kansallinen mallimme antaa erinomaisen esimerkin hybridiuhkiin varautumisesta ja yhteistyön toteuttamisesta, vaikka omaa malliammekin on jatkuvasti kehitettävä, Limnéll kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Hän sanoo, että keskeistä juuri nyt on luottamuksen vahventaminen EU:n ja Naton jäsenmaiden välillä sekä keskinäisen käytännön yhteistyön tiivistäminen.

–Syksyllä toimintansa aloittava hybridiosaamiskeskus on Suomelle erinomainen mahdollisuus konkreettisesti edistää EU:n ja Naton keskinäistä turvallisuusyhteistyötä asiassa, joka on poliittisesti Euroopassa nykyisessä turvallisuustilanteessa hyvin tärkeä. Suomella on osaamisensa ja kansainvälisen luottamuspääomansa myötä ainutlaatuinen tilaisuus edistää osaamiskeskuksen toimesta eurooppalaista turvallisuutta ja siten vahvistaa asemaansa luotettavana turvallisuuden edistämisen kumppanina, Limnéll kommentoi.

Hybridiuhkien osaamiskeskusta kommentoi hiljattain myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik, jonka mukaan Suomi on osoittanut hyvää pelisilmää ja aloitteellisuutta.

