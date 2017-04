Ex-poliisiylijohtaja: ”Vaikea kuvitella, että joku voisi olla sitä mieltä, että Suomi olisi jonkinlainen lintukoto”

Eläkkeellä oleva entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero varoittaa hallitusta poliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahojen leikkaamisesta. Hän sanoo, että hallituksen on otettava sisäinen turvallisuus ja poliisiasiat puoliväliriihen asialistalle.

–Siihen on useita syitä. Toiminnallisena syynä on se, että turvallisuusympäristö on pysyvästi muuttunut kyber, terrorismi, hybridi, järjestäytynyt rikollisuus, vakoilu ym. uhkien kasvamisen takia. Nyt on pakko tehdä arvio poliisin tehtävien ja resurssien välisistä suhteista, jota ei ole poliittisella tasolla tehty koskaan, Paatero vaatii Puheenvuoron blogissaan.

Hän vertaa tilannetta muihin Pohjoismaihin ja sanoo Ruotsin, Norjan ja Tanskan lisäävän poliisien määrää.

–Lisäksi lähtötilanne on Suomessa selkeästi heikoin. Terroritekoja tai vastaavia on tapahtunut muun muassa Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Englannissa, Venäjällä ja viimeksi Ruotsissa. Norja esti jokin aika sitten terroriteon. On vaikea kuvitella, että tässä kokonaisuudessa joku voisi olla sitä mieltä, että Suomi olisi jatkossakin jonkinlainen lintukoto. Se olisi edesvastuutonta ajattelua ja siksi nyt on kokonaisarvio tehtävä kehysriihessä.

Paateron mukaan poliisin ja myös rajavartiolaitoksen leikkaukset on poistettava seuraavien vuosien osalta kokonaan.