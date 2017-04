87 miljoonan euron voittaja löytyi vihdoin – ”Voittotosite on tallessa”

Suomen suurimman Eurojackpot-voiton eli lähes 87 miljoonaa euroa pelannut voittaja on viimein löytynyt, kertoo Veikkaus tiedotteessaan. Voittaja arvottiin jo pitkänäperjantaina.

Veikkaus on onnitellut voittajaa. Voittorivi pelattiin Tampereella.

– Olemme iloisia, että voittaja on nyt löytynyt. Monet suomalaiset jännittivät kautta aikojen suurimman Suomeen osuneen pelivoiton löytymistä, ja nyt tiedämme, että voittotosite on tallessa. Kyllä tämä on ainutlaatuinen tilanne myös meille Veikkauksessa, sanoo haaveilupelien liiketoimintajohtaja Anu Kytö tiedotteessa.

Voittajan yksityisyyden suojelemiseksi Veikkaus ei kerro voittajasta enempää.