Poliisi: ”Hupitällit” tulivat huumekauppaan – kaverin keho ”nahkalabrana”

Helsingin huumepoliisi kertoo huumeiden nettikauppaan liittyvästä ilmiöstä, joka on vahvistunut viime aikoina. Poliisille on tullut viimeksi viime viikolla tutkittavaksi rikosilmoitus, jossa huumeet yritettiin viedä kauppiaalta aseella uhaten.

Ilmiöstä kertoo Helsingin huumepoliisin työntekijä Kaupungin varjoja -blogissa.

Viime aikoina sekä poliisi että tulli ovat paljastaneet useamman netissä toimivan huumekaupan suomalaiset toimijat. Lähinnä Tor-verkon sipulikanavalla toimivat yrittäjät ovat kirjoittajan mukaan ”valitettavan usein nuoria aikuisia miehiä, joille kaikenlaisen tavaran tilaaminen netissä on arkipäivää”.

–Nuoresta kirkasotsaisesta yrittäjästä kaikki tuntuu aluksi lapsellisen helpolta. Kemiallisten huumeiden valmistus esimerkiksi Kiinassa on niin edullista, että tilaaja saa sitä tuotetta, mitä on halunnutkin. Aina ei näin käy, vaan paketissa voi olla mitä tahansa kemikaalia. "Nahkalabra" eli oma tai kaverin keho toimii tässä tapauksessa testialustana. Oma myynti-ilmoitus vain sipulikanavalle ja itse keksityt suosittelijat sivulle, niin johan käy kauppa. Bitcoineja pullisteleva nettilompakko on liian suuri houkutus eikä kiinnijäämistä uskota koskaan tapahtuvan, poliisi kirjoittaa.

Poliisi huomauttaa, että vaikka netissä voi toimia anonyymisti, humeen täytyy jollain tapaa siirtyä myyjältä ostajalle ja yleensä tässä vaiheessa ollaan jo selittämässä tekosiaan huumetutkijoille. Epäillyn huumekaupoista voi lopputuloksena olla ensikertalaiselle ”järkyttävän pitkä vankilakakku, josta on leikki kaukana”.

Nettihuumekauppa voi saada ikävän lopun myös toisella tapaa.

– Poliisille on tullut viimeksi viime viikolla tutkittavaksi rikosilmoitus, jossa sipulikanavalla sovittu amfetamiinikauppa yritettiin hoitaa uhkaamalla kauppiasta aseella ja ryöstämällä myyntituotteet. Ulkopuoliset henkilöt ilmoittivat asemiehestä ja sekä niin kutsutut ostajat ja myyjät saatiin verekseltään kiinni. Näitä "hupitällejä", jolloin ostajalla ei ole aikomustakaan maksaa ostoksiaan, on ollut viime aikoina jo useita. Huumekauppiaita ryöstelevät kaverit luottavat siihen, että myyjä ei tee ilmoitusta poliisille, sillä kukapa omasta laittomasta bisneksestään haluaisi viranomaisille kertoa.

Poliisi muistuttaa, että huumeet ovat aina yhtä vaarallisia, osti niitä sitten netistä tai kadulta.